Domingo em Osasco tem previsão de chuva passageira fraca e calor moderado

O domingo em Osasco começa com tempo instável, mas a previsão indica uma condição de chuva passageira fraca ao longo do dia, intercalada por momentos de abertura. Os moradores que pretendem aproveitar o fim de semana devem ficar atentos ao céu nublado, que traz precipitações rápidas e isoladas na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 16,6°C nas primeiras horas do dia, proporcionando um clima fresco. No entanto, ao longo da tarde, a temperatura se eleva e atinge a máxima de 28,5°C, configurando um cenário de calor moderado para os osasquenses.

Os dados meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar em torno de 79% e probabilidade de chuva fixada em 80%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15,5 km/h, trazendo uma leve brisa que ajuda a amenizar a sensação térmica durante os períodos mais quentes.

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Apesar da chuva fraca, um ponto de atenção importante é o índice UV, que atinge o nível 13, considerado extremo. Portanto, mesmo com a presença de nuvens e pancadas passageiras, o uso de protetor solar continua indispensável para quem for se expor ao ar livre na cidade.