Horóscopo de hoje, domingo, 15/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

Horóscopo do dia 15 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste domingo.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Neste domingo, você vai perceber que algumas questões familiares precisarão de mais atenção e paciência. Ouvir os parentes mais velhos poderá evitar atritos e trazer boas soluções. Além disso, uma mudança ou reforma em casa começará a ganhar forma, trazendo a sensação de que tudo vai entrar nos eixos… Confira a previsão completa de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

O domingo será ideal para deixar o cansaço acumulado para trás e recuperar o ânimo. Você vai perceber que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma diferença enorme. Ao rever alguns hábitos e evitar excessos, conseguirá construir uma fase mais tranquila, com a agradável sensação de que dias melhores estão chegando… Veja agora a previsão completa de hoje para Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Você terá um domingo gostoso para reencontrar pessoas queridas, colocar a conversa em dia e aproveitar momentos que realmente fazem bem. Ao mesmo tempo, vai sentir vontade de olhar mais para seus próprios desejos. Uma nova fase pessoal começará a dar sinais, trazendo entusiasmo e motivos para sorrir… Descubra o que o dia reserva para Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Neste domingo, você terá a chance de enxergar com mais clareza algumas situações familiares que vêm causando desconforto. Evite tomar partido antes de conhecer todos os lados. Uma mudança de ambiente também fará bem, ajudando a recuperar o equilíbrio. Aos poucos, você sentirá que uma fase mais tranquila está se aproximando… Confira todos os detalhes da previsão de Câncer para hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Chegou a hora de sair um pouco do automático e reservar o domingo para aquilo que desperta sua alegria. Você vai encontrar mais disposição para tirar planos antigos do papel, desde que mantenha o foco no que realmente deseja. Além disso, uma questão que estava sem resposta finalmente começará a se resolver… Veja a previsão completa de Leão e saiba o que tem hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, você conseguirá encontrar respostas para questões que vêm ocupando sua cabeça nos últimos dias. A tendência será enxergar caminhos que antes pareciam difíceis de alcançar. Uma mudança começará a mostrar seu lado positivo. Prepare-se para recuperar a confiança e olhar para a frente com mais entusiasmo… Descubra a previsão completa de Virgem para hoje

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Neste domingo, você vai sentir vontade de movimentar o corpo, sair da rotina e experimentar programas diferentes. Aproveite para combinar diversão com pequenas responsabilidades familiares. Um gesto simples, feito agora, poderá ganhar um significado muito maior nos próximos dias e trazer uma alegria que você nem imaginava… Confira o que os astros reservam para Libra hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Novas pessoas poderão cruzar seu caminho neste domingo, despertando curiosidade e trazendo conversas interessantes. Procure conhecer melhor cada uma antes de tirar conclusões precipitadas. Nem todo mundo representa uma ameaça, e uma aproximação que começa de maneira despretensiosa poderá render boas surpresas nos próximos dias… Veja agora a previsão completa de Escorpião para hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

O domingo vai pedir uma pausa na correria. Reserve algumas horas para atividades que ajudem a recuperar suas energias, como praticar esportes ou aproveitar o ar livre. Cuide também de qualquer sinal que seu corpo venha apresentando. Uma mensagem de um amigo distante poderá trazer uma notícia animadora… Descubra o que pode acontecer com Sagitário hoje

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você começará a perceber que alguns desejos antigos estão mais perto de se realizar. O domingo poderá trazer aquela sensação gostosa de estabilidade e satisfação com os rumos da vida. Aproveite para valorizar quem está ao seu lado, pois momentos de carinho e cumplicidade vão renovar seu entusiasmo… Confira a previsão completa de Capricórnio para hoje

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Uma iniciativa pessoal começará a mostrar resultados e vai aumentar sua confiança para seguir adiante. Você perceberá que algumas atitudes tomadas recentemente estavam abrindo caminho para uma fase mais produtiva. Além disso, um amigo poderá compartilhar uma confidência, aproximando ainda mais vocês e trazendo uma surpresa agradável… Veja o que a previsão de hoje revela para Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Neste domingo, você vai precisar encontrar maneiras de liberar as tensões acumuladas durante a semana. Atividades físicas, passeios ao ar livre e contato com outras pessoas farão toda a diferença. Evite passar o dia fechado em casa. Uma ideia criativa poderá surgir justamente quando você estiver se divertindo e descontraindo… Confira agora a previsão completa de Peixes para hoje