O domingo, 22 de novembro, amanhece com uma paisagem típica de transição em Cotia. A manhã deste fim de semana é marcada pela presença de nevoeiro na cidade, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelas rodovias e vias municipais da região devido à visibilidade reduzida nas primeiras horas.

Apesar da neblina matinal, o cenário térmico apresenta amplitude considerável. Os termômetros registraram mínima de 20.7°C, mantendo as temperaturas amenas no início do dia. Ao longo da tarde, contudo, o ambiente ganha características de dia quente, com os registros alcançando a máxima de 29.3°C, configurando um quadro de calor moderado.

O grande destaque desta previsão é a instabilidade atmosférica: a probabilidade de chuva atinge expressivos 90%. A umidade relativa do ar permanece elevada, na casa dos 85%, enquanto os ventos sopram moderados a 15.8 km/h. Vale destacar também o índice UV em 14.8, considerado extremo, o que reforça a necessidade de proteção mesmo com o tempo nublado e encoberto.

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Para quem tem planos ao ar livre em Cotia neste domingo, a recomendação é carregar o guarda-chuva e redobrar os cuidados com a hidratação e proteção solar. A combinação de alta umidade, calor moderado e chuvas iminentes pode trazer mudanças rápidas no tempo ao longo do dia.