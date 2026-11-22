O domingo, 22 de novembro, amanhece com paisagem típica de transição em Barueri. A manhã deste fim de semana registra uma camada de névoa cobrindo diversos pontos da cidade, criando um cenário característico de umidade elevada, que atinge a marca de 82% logo nas primeiras horas do dia, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelas vias locais e rodovias da região.

No decorrer do dia, a névoa tende a se dissipar, abrindo espaço para a variação térmica que marca o período. Os termômetros marcam mínima de 21.7°C, o que proporciona um amanhecer com temperaturas amenas e frescas para quem precisa sair cedo. Contudo, ao longo da tarde, o cenário muda e a temperatura sofre rápida elevação, alcançando a máxima de 30.7°C, índice que caracteriza o calor intenso na região.

Além das temperaturas elevadas, o índice UV atinge a marca de 14.8, considerada extremamente alta, exigindo proteção solar adequada para quem se arriscar ao ar livre. Para completar o quadro meteorológico deste domingo, o volume de umidade e a instabilidade atmosférica mantêm a probabilidade de chuva em 89%, indicando que a precipitação pode ocorrer a qualquer momento, acompanhada por ventos moderados que sopram a 16.2 km/h.

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Portanto, morador de Barueri, a recomendação para este domingo é sair de casa prevenido. Tenha o guarda-chuva sempre à mão devido ao alto risco de precipitação, não descuide do protetor solar para se defender da alta radiação UV durante os períodos de abertura de sol e redobre os cuidados no trânsito caso a névoa reduza a visibilidade nas ruas da cidade.