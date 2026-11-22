O domingo, 22 de novembro, amanhece com cenário de névoa em Osasco, exigindo atenção redobrada dos motoristas que circulam pelas vias da cidade nas primeiras horas do dia. A visibilidade pode ficar reduzida em alguns pontos, mas a tendência é que o tempo instável predomine e traga mudanças significativas na atmosfera nas próximas horas.

No que diz respeito aos termômetros, o dia registra temperaturas amenas pela manhã, com mínima de 21.9°C, mas ganha força ao longo da tarde, alcançando uma máxima de 30.9°C, o que caracteriza um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 82%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.8 km/h.

A grande marca deste domingo, no entanto, é a expressiva chance de precipitação, estimada em 88%. Com o mormaço típico do calor intenso aliado à alta umidade, há condições favoráveis para chuvas rápidas ou pancadas isoladas ao longo do dia na região osasquense.

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Vale destacar ainda o índice UV, que atinge a marca de 14.6, considerado extremo. Mesmo com o tempo encoberto e a presença de névoa, a radiação ultravioleta pode causar danos à pele, tornando essencial o uso de protetor solar caso haja aberturas no tempo.