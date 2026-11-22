O domingo, 22 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Itapevi. Moradores que pretendem aproveitar o dia devem ficar atentos ao céu, pois a previsão aponta trovoadas nas proximidades ao longo do dia, indicando a chegada de precipitações características da estação.

Termômetros na cidade registraram temperatura mínima de 20.8°C, mantendo um cenário fresco nas primeiras horas, mas o dia esquenta rapidamente, alcançando uma máxima de 29.6°C, caracterizando um típico dia quente e de calor moderado. A umidade relativa do ar está bastante elevada, batendo em 85%, o que intensifica a sensação de abafamento.

As chances de precipitação são expressivas, atingindo 90%, acompanhadas por ventos moderados que sopram a 15.8 km/h. Outro ponto que merece atenção redobrada da população é o índice ultravioleta (UV), que marca 14.8, um patamar considerado extremamente alto, exigindo proteção solar adequada mesmo com a instabilidade no tempo.

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Com o elevado risco de chuvas e trovoadas, recomenda-se cautela no trânsito e atenção redobrada a possíveis mudanças repentinas nas condições meteorológicas. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo e as principais notícias da região aqui no portal Visão Oeste.