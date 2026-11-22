Horóscopo do dia 22 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste domingo.

Áries – 21 de março a 20 de abril

Neste domingo segure a onda na impaciência e agressividade, especialmente de manhã – pode rolar tensão Áries. À tarde, o clima vira pra produtivo e positivo, abrindo portas pra assertividade. Controle o gênio e aproveite essa energia favorável pra avançar nos planos. Um período de alta atividade tá chegando!… Veja aqui a previsão completa de Áries

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Domingo para ter claro que sua força tá na consistência e perseverança – isso explode em sorte e sucesso hoje. Esquece holofotes Touro; foque em consolidar o que já conquistou, passo a passo. Sem pressa por glória rápida, esse caminho te leva ao topo definitivo. Fique firme!… Veja aqui a previsão completa de Touro

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Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Para você a lua favorável traz boa sorte e tudo flui pro seu lado Gêmeos. Espere sucesso inesperado, graças a uma ajuda surpresa. Aproveite o dia positivo, mas evite riscos bobos ou ousadia excessiva – jogue seguro pra colher os frutos. Tá rolando vibe boa!… Veja aqui a previsão completa de Gêmeos

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

Para hoje domingo o melhor vem do inesperado: ótimas notícias à vista Câncer! Não se assuste se o dia começar mal, com cara de estresse e dificuldades – é ilusão. Tudo vira pro positivo rapidinho. Ignore aparências e confie na virada incrível que tá por vir… Veja aqui a previsão completa de Câncer

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

O domingo se transforma em dia de pura sorte em grana, família e amor – astros te apoiam total Leão! Sinta a inspiração e otimismo fluindo; suas ações vão dar frutos vitoriosos. Lute pelo que quer que o universo conspira a seu favor. Prosperidade garantida!… Veja aqui a previsão completa de Leão

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Durante a manhã deste domingo explode em entusiasmo e tudo corre liso Virgem. Mas à tarde ou fim do dia, pode rolar decepção se algo esperado não vier – relaxa, vai dar certo depois. Divida o dia em fases e mantenha o foco positivo pro que tá fluindo bem… Veja aqui a previsão completa de Virgem

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Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Neste dia teu regente tá bombando e te deixa mais ativa, impulsiva e ousada que o normal – menos diplomacia, mais atitude! Não é dia ruim, viu? Dá pra encarar aqueles problemas que você tá enrolando e vencer de lavada. Fica esperta só pra não exagerar na pressa… Veja aqui a previsão completa de Libra

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

Domingo com a vida pessoal em alta, por suas escolhas ou planos do destino. Cuidado com brigas ou tensão com gente próxima – não deixa emoção dominar! Impulsos podem complicar, mas a sorte tá te salvando. Foque em decisões maduras e veja as coisas se ajeitarem… Veja aqui a previsão completa de Escorpião

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

Para hoje suas ações grandes e iniciativas vão bombar com sucesso total! Motivação + luta ganham sorte ou ajuda de outros. Dia top em termos materiais, com fortuna te acompanhando hoje e nas próximas semanas. Riscos e batalhas terminam bem… Veja aqui a previsão completa de Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Neste domingo, risco de treta com família ou quem mora junto, e até acidente doméstico – fica de olho! Dia contraditório: eventos e sorte a favor, mas você pode se sentir triste ou down. Não deixa o clima baixar; foque no positivo que tá rolando. Amanhã melhora!… Veja aqui a previsão completa de Capricórnio

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Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Um dia bom, melhor hora pra boa ação ou ajudar quem precisa – mostre seu coração gigante pra alguém amado que tá na pior agora. Dia ótimo pro trabalho e grana também. Seja generoso e veja retornos positivos. Sua vibe humanitária atrai bênçãos… Veja aqui a previsão completa de Aquário

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Talvez hoje pode rolar decepção com algo que você tava ansiosa, mas sorte tá pertinho! Se não vier agora, relaxa: paciência e otimismo abrem portas melhores. Mantenha fé e atitude positiva – o universo conspira a seu favor. Pense nisso e sorria pro futuro… Veja aqui a previsão completa de Peixes