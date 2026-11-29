O domingo, 29 de novembro, amanhece com tempo instável em Cotia. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades, mantendo o clima úmido e fechado ao longo de todo o dia na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marca mínima de 17.6°C e máxima que não deve passar dos 22.3°C, configurando um cenário de temperaturas amenas e clima fresco para a região. A umidade relativa do ar está bastante elevada, atingindo os 92%.

A probabilidade de precipitação é alta, estimada em 80%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 14.4 km/h. Já o índice ultravioleta (UV) fica em 4.6, considerado moderado, mas com baixa incidência solar direta devido à cobertura de nuvens.

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Para quem precisa sair de casa neste domingo, a recomendação é não esquecer o guarda-chuva devido à instabilidade e à chance de chuva a qualquer momento. Motoristas e pedestres também devem redobrar a atenção nas vias de Cotia devido à pista molhada e à visibilidade reduzida.