O domingo, 29 de novembro, amanhece com o tempo instável em Barueri. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que planejam atividades ao ar livre na cidade.

Em relação às temperaturas, a escala oficial indica um cenário de temperaturas amenas e clima fresco para a região. Os termômetros registram mínima de 18.5°C nas primeiras horas do dia, com a máxima não ultrapassando os 23.5°C durante o período da tarde.

Os índices meteorológicos destacam ainda uma alta umidade relativa do ar, casa dos 90%, acompanhada por ventos moderados que sopram a 15.5 km/h. A probabilidade de precipitação é significativa, atingindo a marca de 76%, enquanto o índice UV se mantém no nível 6.

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A recomendação para quem for sair de casa em Barueri é carregar um guarda-chuva por precaução, devido à instabilidade e à possibilidade de chuvas isoladas na região. Motoristas também devem redobrar os cuidados nas vias locais devido à pista escorregadia.