Horóscopo do dia 29 de novembro de 2026: confira e fique por dentro das previsões de hoje para todos os signos neste domingo.

Áries – 21 de março a 20 de abril

O domingo favorecerá uma mudança na maneira como você enxerga seus objetivos. Uma conversa com alguém próximo poderá despertar uma ideia que merece atenção. Aproveite também para organizar seus planos, estudar algo novo e reconhecer o quanto já amadureceu… Confira aqui o amor e dinheiro de Áries para hoje

Touro – 21 de abril a 20 de maio

Você começará a perceber com mais clareza aquilo que realmente merece sua dedicação. Questões familiares ou financeiras poderão ocupar seus pensamentos, mas não será necessário resolver tudo de uma vez. Organize suas prioridades e confie na experiência que conquistou até aqui… Veja aqui o amor e dinheiro de Touro para hoje

Publicidade

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

Você estará mais disposto a compartilhar ideias e ouvir opiniões diferentes. Uma conversa com amigos ou alguém que acompanha seus projetos poderá despertar planos interessantes para o futuro. Aproveite o domingo para fortalecer contatos e transformar pensamentos em decisões mais concretas… Clique e confira o amor e dinheiro para Gêmeos hoje

Câncer – 21 de junho a 21 de julho

O domingo favorecerá reflexões sobre segurança, estabilidade e conquistas pessoais. Uma questão que vinha deixando você preocupado poderá finalmente ganhar uma direção mais clara. Aproveite para reorganizar seus planos financeiros e reconhecer que pequenas atitudes também constroem um futuro mais tranquilo… Veja aqui o amor e dinheiro de Câncer hoje

Leão – 22 de julho a 22 de agosto

Com a Lua passando pelo seu signo, você sentirá vontade de aproveitar mais a vida e mostrar suas habilidades. Um projeto pessoal poderá ganhar força, enquanto a companhia de pessoas queridas renovará seu entusiasmo. Não esconda suas ideias: você terá motivos para acreditar nelas… Continue lendo o amor e dinheiro de Leão para hoje

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

Você perceberá que algumas situações precisam de menos preocupação e mais atitude. O domingo será favorável para colocar a casa em ordem, resolver pendências pessoais e abandonar hábitos que já não combinam com seus objetivos. Reserve também um tempo para cuidar mais de si mesmo(a)… O amor e dinheiro de Virgem para hoje clicando aqui

Publicidade

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

Você terá mais facilidade para conversar sobre planos e encontrar pessoas que compartilham seus interesses. Uma amizade poderá oferecer uma opinião valiosa sobre algo que deseja realizar. Aproveite para fortalecer vínculos, organizar seus projetos e não deixar seus próprios desejos em segundo plano… Confira também o amor e dinheiro de Libra para hoje

Escorpião – 23 de outubro a 21 de novembro

O domingo favorecerá decisões relacionadas à vida profissional e à organização financeira. Você poderá perceber uma maneira diferente de aproveitar seus talentos ou melhorar seus ganhos. Em vez de alimentar preocupações, concentre-se no que está ao seu alcance e prepare os próximos movimentos… Veja aqui a previsão do amor e dinheiro para Escorpião hoje

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

O domingo poderá despertar seu interesse por experiências diferentes e projetos que alimentem sua curiosidade. Entretanto, será importante equilibrar entusiasmo e dever. Uma decisão envolvendo seus estudos, uma viagem ou um objetivo pessoal poderá ganhar contornos mais definidos… Clique aqui e confira o amor e dinheiro para Sagitário

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você encontrará disposição para enfrentar assuntos que vinha adiando, principalmente aqueles relacionados à família e à organização da casa. Uma conversa com alguém experiente poderá trazer uma orientação útil. Não tenha receio de abandonar velhos hábitos para construir uma rotina mais satisfatória… Veja aqui o amor e dinheiro de hoje para Capricórnio

Publicidade

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você perceberá que algumas conquistas ficam mais próximas quando existe colaboração. Uma conversa ou iniciativa compartilhada poderá ajudar a resolver uma questão que parecia complicada. Escute outras opiniões, reconheça o esforço de quem está ao seu lado e avance sem querer controlar tudo… Clique aqui e veja o amor e dinheiro de Aquário hoje

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, você terá condições de organizar melhor sua rotina e concentrar esforços em um objetivo que merece continuidade. Um plano poderá render bons resultados quando dividido em etapas. Além disso, o agradecimento de alguém poderá renovar sua motivação para seguir adiante… O amor e dinheiro de Peixes para hoje clicando aqui