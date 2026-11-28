A Prefeitura de Santana de Parnaíba está com pré-inscrições abertas para atividades de capacitação e bem-estar oferecidas no município. Entre as opções disponíveis estão um curso de bronzeamento a jato com design de biquíni de fita e turmas de musculação, com vagas destinadas a diferentes faixas etárias.

Uma das oportunidades é o curso de Bronzeamento a Jato com Design de Biquíni de Fita, voltado para pessoas a partir de 18 anos. As aulas estão previstas para acontecer entre os dias 1º e 14 de dezembro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

Também estão disponíveis duas opções de horários para a atividade de musculação, ambas destinadas a pessoas a partir de 16 anos. Uma das turmas terá aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h às 16h. A outra opção será às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h.

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As atividades estão vinculadas à unidade Sede e as solicitações de vagas devem ser feitas pelo sistema de pré-inscrição disponibilizado pela Prefeitura. O procedimento exige que o interessado seja homologado no sistema e informe o CPF ou Código Municipal para solicitar a vaga.

A pré-inscrição não garante matrícula imediata. Todas as solicitações passam por avaliação técnica das secretarias responsáveis, e os participantes recebem por e-mail informações sobre a confirmação e os detalhes da inscrição. Quem não possui e-mail cadastrado pode acompanhar o andamento da solicitação pelo próprio sistema.

Os interessados podem consultar as opções disponíveis e realizar a pré-inscrição CLICANDO AQUI.