O domingo, 29 de novembro, amanhece com tempo instável em Osasco. A previsão indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades da cidade, mantendo o céu predominantemente nublado ao longo do dia e exigindo atenção de quem precisar sair de casa.

Em relação às temperaturas, a cidade registra mínima de 18.6°C e máxima que não deve passar dos 23.1°C. Com essa amplitude térmica, os osasquenses encontram temperaturas amenas e um clima bastante fresco ao longo de todo o período, bem distante do calor intenso.

Os índices meteorológicos mostram ainda uma alta umidade relativa do ar, casa dos 91%, além de uma probabilidade de chuva estimada em 76%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 14.8 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) marca 6.3, exigindo cuidado redobrado com a exposição ao sol mesmo sob nuvens.

Publicidade

Para quem tem compromissos na rua ou planeja atividades ao ar livre, a recomendação é carregar o guarda-chuva devido à instabilidade. Acompanhe a atualização da previsão do tempo e o trânsito em tempo real aqui no portal Visão Oeste.