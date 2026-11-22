O domingo, 22 de novembro, começa com o tempo instável na capital paulista. A circulação de umidade e o forte aquecimento diurno criam um cenário propício para a formação de nuvens carregadas, indicando trovoadas nas proximidades ao longo do dia na região metropolitana de São Paulo.

Termômetros registraram mínima de 21.8°C, mantendo a sensação de temperaturas amenas / fresco durante as primeiras horas da manhã. No entanto, o cenário muda rapidamente com a rápida elevação das temperaturas, atingindo uma máxima de 31.7°C, caracterizando um dia de calor intenso / muito quente para os paulistanos.

Os índices meteorológicos reforçam a instabilidade e os cuidados com a saúde: a umidade relativa do ar fica na casa dos 80%, a probabilidade de precipitação chega a expressivos 86% e os ventos sopram moderados a 15.5 km/h. Além disso, o índice UV registra 14.4, considerado extremo, exigindo proteção redobrada contra a radiação solar mesmo em dias nublados ou chuvosos.

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Para quem vai aproveitar o domingo fora de casa, a recomendação é carregar o guarda-chuva e redobrar a atenção com mudanças repentinas nas condições climáticas, especialmente no período da tarde, quando o risco de pancadas de chuva e trovoadas aumenta consideravelmente.