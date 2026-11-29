O domingo, 29 de novembro, amanhece com tempo instável em Itapevi. A previsão aponta para um cenário de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre na cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.7°C nas primeiras horas e máxima que não deve passar dos 22.7°C, configurando um dia de temperaturas amenas e clima fresco em toda a região.

A umidade relativa do ar está bastante elevada, atingindo os 91%, enquanto a probabilidade de precipitação se mantém alta, na casa dos 77%. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h, e o índice UV marca 5.2, exigindo cautela mesmo sob o céu mais fechado.

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Para quem for sair de casa, a recomendação é carregar o guarda-chuva devido à instabilidade e à possibilidade de chuvas isoladas na área. A tendência é que o clima permaneça fresco e úmido durante todo o período dominical.