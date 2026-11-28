São Paulo tem mais de 3,5 milhões de cães e gatos vivendo em domicílios, e quase metade das residências da capital conta com pelo menos um animal de estimação. É o que aponta o Inquérito de Saúde do Município de São Paulo (ISA Capital-SP) 2024, que identificou pets em 45,8% dos lares paulistanos.

De acordo com o levantamento, são aproximadamente 2,1 milhões de cães e 1,4 milhão de gatos. Entre as residências com animais, 27% têm cães, 11,2% têm gatos e 7,5% convivem com as duas espécies.

Os números também mostram um crescimento em relação à edição anterior da pesquisa, realizada em 2015. Naquele período, havia cinco gatos para cada 100 habitantes, índice que chegou a 13 em 2024. Entre os cães, a proporção passou de 11 para 19 a cada 100 habitantes.

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A presença dos animais varia conforme a região da cidade. A Zona Leste lidera o percentual de domicílios com cães e gatos, com 50,6%, enquanto a região Central apresenta o menor índice, de 37,5%.

Vacinação contra a raiva ainda enfrenta desafios

O levantamento também investigou os cuidados com a saúde dos animais, incluindo a vacinação contra a raiva nos 12 meses anteriores à pesquisa. Entre os pets entrevistados, 85,2% dos cães e 75,1% dos gatos receberam o imunizante em serviços públicos ou privados.

Apesar dos índices, o desconhecimento sobre onde vacinar aparece como uma das dificuldades. Cerca de 20% dos responsáveis que não imunizaram seus animais apontaram não saber onde encontrar o serviço.

A capital paulista mantém 18 postos permanentes de vacinação gratuita contra a raiva para cães e gatos. Saiba onde vacinar cães e gatos contra a raiva na capital.

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Castração e acesso aos serviços veterinários

A pesquisa também identificou os motivos que levam tutores a não castrar seus animais. Entre os responsáveis por cães, a justificativa mais frequente foi ter dó do pet, seguida pela percepção de que o procedimento não é necessário, dificuldade de transporte, desejo de permitir a reprodução e idade do animal.

Entre os gatos, a idade foi o motivo mais citado, seguida pela dificuldade de levar o animal até o local da cirurgia e pelo desconhecimento sobre como conseguir a castração gratuita.

Os dados mostram ainda que as fêmeas apresentam os maiores índices de castração, chegando a 89,4% entre as gatas e 61,1% entre as cadelas.

Segundo Analy Xavier, da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), a esterilização cirúrgica contribui para o controle populacional e pode reduzir o risco de determinadas doenças do sistema reprodutivo.

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A Prefeitura oferece serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar animal, incluindo castração, vacinação contra a raiva, emissão do Registro Geral do Animal (RGA), adoção e atendimento em cinco hospitais veterinários públicos municipais, destinados à população de baixa renda.

Os serviços disponíveis podem ser consultados no Portal da Prefeitura de São Paulo.

Serviços públicos participam dos cuidados com os animais

O levantamento também mostra a presença dos serviços públicos na rotina de cuidados com cães e gatos. Considerando animais domiciliados com três meses ou mais, 47% dos cães e 55% dos gatos foram vacinados contra a raiva em campanhas ou em outros serviços públicos municipais.

Na castração, 43% dos cães e 42% dos gatos passaram pelo procedimento em mutirões ou clínicas contratadas pela Prefeitura.

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Entre os problemas de saúde relatados pelos responsáveis, as doenças infecciosas aparecem em primeiro lugar, representando 23,7% dos casos. Na sequência estão problemas de pele ou ouvido, com 15,3%, e acidentes ou suspeitas de envenenamento, com 10,7%.

Cães e gatos não são os únicos animais nos lares

O ISA Capital-SP também investigou a presença de outras espécies nas residências paulistanas. Pássaros aparecem em 6% dos domicílios, seguidos por peixes (1,6%), tartarugas ou jabutis (1%), coelhos (0,5%) e galos, patos ou roedores (0,3%).

A região Leste também lidera a presença de animais de outras espécies, com 12,7% dos responsáveis relatando esse tipo de criação ou companhia. Na região Central, o índice é de 4,4%.

Pesquisa acompanha a saúde dos paulistanos desde 2003

O Inquérito de Saúde do Município de São Paulo (ISA Capital-SP) é realizado desde 2003 e reúne informações sobre condições de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde da população. A edição de 2024 é a quarta realizada na capital.

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O levantamento é desenvolvido pela Coordenadoria de Epidemiologia e Informação (CEInfo), da Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP). Ao longo de 2024, foram avaliados mais de 3 mil domicílios, distribuídos entre as seis regiões de saúde da cidade: Centro, Oeste, Leste, Norte, Sudeste e Sul.

Os dados ajudam a identificar mudanças no perfil da população, comparar resultados ao longo dos anos e orientar o planejamento de políticas públicas. A pesquisa também complementa os sistemas oficiais de informação do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo uma análise regionalizada das condições de saúde da cidade.