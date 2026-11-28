A equipe de Ginástica Artística de Osasco conquistou títulos e importantes colocações no Torneio Nacional de Ginástica Artística, realizado entre os dias 16 e 22 de novembro, em Maceió, Alagoas. Com uma delegação de 28 atletas, sendo 21 meninas e sete meninos, o município se destacou em disputas por equipes e individuais, garantindo resultados em diferentes categorias e níveis da competição.

O torneio reuniu 1.649 ginastas na competição feminina, representando 26 clubes, além de 115 atletas na masculina, de 33 clubes. Os osasquenses participaram das categorias Avançada, Juvenil, Infantil e Pré-Infantil, com conquistas que incluíram título por equipe, campeonatos individuais e pódios.

Um dos principais resultados veio do Juvenil Avançado Feminino, no qual Osasco conquistou o título por equipes. O grupo campeão foi formado por Carla Bernardes da Rocha, Carolina Almeida de Oliveira, Manuella Silva de Souza, Manuella Gomes da Silva, Laura Bianca Sales e Luna Cristina Cardoso dos Santos.

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Na disputa individual geral da mesma categoria, Carolina Almeida de Oliveira também subiu ao lugar mais alto do pódio, conquistando o título de campeã, enquanto Luna Cristina Cardoso dos Santos garantiu a terceira colocação.

Outro destaque feminino foi Gabriela Bezerra Kaihami, campeã individual geral no Pré-Infantil, nível Base, ampliando a participação de Osasco entre os melhores resultados da competição.

Na categoria feminina Intermediária, as equipes Infantil e Juvenil conquistaram o vice-campeonato. Integraram o grupo Valentina Bueno Carvalho, Chiara Cruz Holzschuh, Theodora Pinheiro de Godoy Novais, Beatriz de Souza Felipe, Maria Luiza Borges Novais, Heloisa Pereira do Nascimento, Manuella Santana Terto e Beatriz Velasques Fernandes.

Masculino também conquista medalhas

Entre os meninos, Davi Gomes de Faria conquistou o terceiro lugar individual geral na categoria Infantil Avançado.

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Na competição Infantil Intermediária, Osasco também garantiu o terceiro lugar por equipes, com Joaquim Casam Santos, Douglas Henry Martins de Oliveira, Eduardo Sousa de Freitas, Guilherme Augusto de Oliveira Silva e Ítalo Martins de Souza.

Nos resultados individuais da categoria Infantil Intermediária, Eduardo Sousa de Freitas terminou na oitava colocação, enquanto Douglas Henry Martins de Oliveira ficou em décimo. Já Ítalo Martins de Souza conquistou o décimo lugar no individual geral do Pré-Infantil Intermediário.

Delegação contou com equipe técnica

A delegação osasquense foi acompanhada por profissionais responsáveis pela preparação e orientação dos ginastas durante o torneio. No feminino, estiveram os treinadores Clayton Xavier de Carvalho, Heloiza Silva das Chagas, Thiely Cristina Leite da Silva e Letícia de Jesus Melo. A equipe masculina teve o acompanhamento de Clayton Xavier de Carvalho e Marcelo Vieira de Pina.

Roseli Lopes Pagan atuou como chefe da delegação.

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O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, parabenizou os atletas pelos resultados e destacou o trabalho desenvolvido pela equipe ao longo da preparação.

“É motivo de orgulho ver Osasco representada por uma delegação de 28 ginastas e alcançar títulos e pódios. Também agradeço aos treinadores e à equipe pelo trabalho que contribui para o desenvolvimento da ginástica artística em nossa cidade”, declarou.