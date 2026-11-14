sábado, 14 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Almanaque
Almanaque

Taboão da Serra recebe 1ª Feira Mística com atrações culturais e entrada solidária

A primeira Feira Mística de Taboão da Serra será realizada em 29 de novembro, na sede da Prefeitura, com shows, rituais, dança e entrada mediante doação de alimento.

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 13/11/2026 17:31 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
1ª feira mística de taboão da serra
1ª Feira Mística de Taboão da Serra Foto: Antonia Alves/PMTS
Publicidade

Taboão da Serra recebe, no domingo, 29 de novembro, a primeira edição da Feira Mística, evento que reunirá espiritualidade, arte, cultura e música. A programação será realizada das 12h às 19h, na sede da Prefeitura, localizada no Parque Assunção. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Organizada pelo Espaço Místico Cigana Ilarin, com apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a feira contará com shows, apresentações de dança, rituais, participação de oraculistas e uma homenagem a Santa Sara Kali. A proposta é reunir diferentes manifestações culturais e espirituais, promovendo um espaço de convivência e valorização das tradições.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, destacou a importância de iniciativas que valorizam a diversidade religiosa e garantem espaço para diferentes expressões de fé. A coordenadora de Igualdade Racial do município, Jaciara Profírio, também convidou a população a participar e ressaltou a importância de preservar as manifestações culturais e as tradições.

Publicidade

A organizadora Cigana Ilarin adiantou que o encontro terá rituais especiais, vivências e atividades voltadas à espiritualidade. A feira também está aberta à participação de expositores interessados em divulgar seus trabalhos e compartilhar conhecimentos. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 93088-0457 ou pelo Instagram @cigana_ilarin.

A 1ª Feira Mística será realizada na sede da Prefeitura de Taboão da Serra, na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção. A arrecadação de alimentos será destinada à ação solidária do evento.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: agenda cultural cultura espiritualidade Feira Mística Taboão da Serra

Leia Também

campanha papai noel dos correios 2026 recebe mais de 100 mil cartas

Campanha Papai Noel dos Correios recebe mais de 100 mil cartinhas e busca padrinhos

 horoscopo do dia 14 11 2026

Horóscopo de hoje, sábado, 14/11/2026: confira as previsões do dia para o seu signo

 perfumes arabes

Perfumes árabes viram febre nas redes sociais e impulsionam mercado de beleza no Brasil