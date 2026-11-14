Taboão da Serra recebe 1ª Feira Mística com atrações culturais e entrada solidária

Taboão da Serra recebe, no domingo, 29 de novembro, a primeira edição da Feira Mística, evento que reunirá espiritualidade, arte, cultura e música. A programação será realizada das 12h às 19h, na sede da Prefeitura, localizada no Parque Assunção. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Organizada pelo Espaço Místico Cigana Ilarin, com apoio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a feira contará com shows, apresentações de dança, rituais, participação de oraculistas e uma homenagem a Santa Sara Kali. A proposta é reunir diferentes manifestações culturais e espirituais, promovendo um espaço de convivência e valorização das tradições.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, destacou a importância de iniciativas que valorizam a diversidade religiosa e garantem espaço para diferentes expressões de fé. A coordenadora de Igualdade Racial do município, Jaciara Profírio, também convidou a população a participar e ressaltou a importância de preservar as manifestações culturais e as tradições.

Publicidade

A organizadora Cigana Ilarin adiantou que o encontro terá rituais especiais, vivências e atividades voltadas à espiritualidade. A feira também está aberta à participação de expositores interessados em divulgar seus trabalhos e compartilhar conhecimentos. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 93088-0457 ou pelo Instagram @cigana_ilarin.

A 1ª Feira Mística será realizada na sede da Prefeitura de Taboão da Serra, na Rua Pedro Mari, 80, no Parque Assunção. A arrecadação de alimentos será destinada à ação solidária do evento.