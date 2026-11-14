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Praça no Centro de Barueri será reconfigurada com novas áreas verdes e espaços de convivência

Projeto prevê áreas verdes, pergolado e novos espaços de convivência

Por Aline Ferrari | Atualizado em: 13/11/2026 17:29 Siga-nos no Google News
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reconstrução da praça lelita rodrigues bittencourt em barueri
Reconstrução da Praça Lelita Rodrigues Bittencourt em Barueri Foto: Perspectivas/Secretaria de Obras de Barueri
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A Prefeitura de Barueri iniciou a reconstrução da Praça Lelita Rodrigues Bittencourt, localizada no Centro, em frente à Maternidade Nair Fonseca Leitão Arantes e ao Pronto Atendimento Adulto (PAA) e Infantil (PAI). A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027,  de acordo com a administração municipal.

Com área de 3.738,32 metros quadrados, a praça passará por uma reconfiguração. Segundo a Prefeitura, o projeto prevê a implantação de áreas verdes, novos mobiliários urbanos e espaços de convivência.

Entre as intervenções previstas está a construção de um pergolado metálico de formato orgânico, que conectará os diferentes ambientes da praça. O espaço também receberá elementos decorativos e uma nova composição central em formato de prisma, instalada sob a cobertura, destinada à pausa e à contemplação.

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As esculturas Cunhatãs, que homenageiam as mulheres e atualmente integram a praça, serão transferidas para a área em frente à nova maternidade municipal, em construção na Vila Porto, ao lado do Centro de Diagnósticos de Barueri.

A Praça Lelita Rodrigues Bittencourt fica entre a Avenida Presidente Tancredo Neves e a Rua Professor João da Mata e Luz, 262, no Centro. Considerado um dos cartões-postais da cidade, o local está situado em uma região de grande circulação, próxima a importantes unidades de saúde do município.

Escrito por

Aline Ferrari

Aline Ferrari, estagiária na Redação do Visão Oeste, sob a supervisão da editora Jenifer Oliveira
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Tags: Barueri Espaços Públicos obras em barueri Praça Lelita Rodrigues Bittencourt Prefeitura de Barueri

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