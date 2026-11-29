O domingo, 29 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão para o dia indica a ocorrência de chuva irregular nas proximidades, mantendo o céu predominantemente encoberto e exigindo atenção de quem precisa se deslocar pelas diferentes regiões da cidade ao longo deste final de semana.

Em relação às marcas nos termômetros, os paulistanos encontram temperaturas amenas. A mínima registrada foi de 18.7°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23.1°C, configurando um clima fresco ao longo de todo o período diurno e sem grandesменять na sensação térmica.

O cenário meteorológico é complementado por uma alta taxa de umidade relativa do ar, que chega a 91%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 13.7 km/h. A probabilidade de precipitação é alta, calculada em 78%, enquanto o índice ultravioleta (UV) marca 5.8, exigindo cuidado redobrado mesmo sob o céu nublado.

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Para quem tem planos ao ar livre, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar sempre o guarda-chuva devido à imprevisibilidade das precipitações na área. Motoristas e pedestres também devem redobrar a cautela nas vias, pois a pista molhada pode aumentar os riscos de lentidão no trânsito paulistano.