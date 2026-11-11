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Ecovias Raposo Castello realiza Pit Stop Motociclista nesta quinta-feira (12) em Jandira

Em parceria com o Demutran, iniciativa acontece das 8h às 10h no Centro, com orientações de trânsito e distribuição gratuita de antenas corta-pipa.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 12:21 Siga-nos no Google News
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pit stop ciclistas ecovias
Foto: divulgação Ecovias
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A concessionária Ecovias Raposo Castello realiza nesta quinta-feira, 12 de novembro, das 8h às 10h, mais uma edição do Pit Stop Motociclista, desta vez no município de Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo. A ação educativa é desenvolvida em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito de Jandira (Demutran) e será sediada na Rua Rubens Lopes da Silva, números 396 a 454, nas proximidades da Pista de Skate da cidade, na região central.

A iniciativa tem como propósito central reforçar a segurança viária e conscientizar os condutores de motocicletas acerca de práticas preventivas no trânsito diário, atuando de forma direta para a diminuição de ocorrências e a preservação de vidas.

Ao longo da atividade, os participantes receberão instruções de segurança e materiais educativos que alertam sobre atitudes fundamentais, tais como a obediência aos limites de velocidade, a preservação de distância segura em relação aos demais veículos, o não uso do corredor e a utilização rigorosa dos equipamentos de proteção individual.

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O evento contará ainda com a distribuição de antenas corta-pipa, acessório indispensável para prevenir acidentes graves ocasionados por linhas com cerol.

A mobilização faz parte do conjunto contínuo de ações de conscientização promovidas pela Ecovias Raposo Castello, com foco em incentivar a responsabilidade mútua e o respeito entre todos os condutores e pedestres nas vias públicas.

Serviço do Pit Stop Motociclista:
• Data: Quinta-feira, 12 de novembro
• Horário: Das 8h às 10h
• Local: Rua Rubens Lopes da Silva, 396–454 (próximo à Pista de Skate de Jandira), Centro – Jandira
• Realização: Ecovias Raposo Castello e Demutran Jandira

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: antena corta-pipa Demutran Jandira Ecovias Raposo-Castello Jandira motociclistas Pista de Skate de Jandira Pit Stop Motociclista prevenção de acidentes segurança viária trânsito Jandira

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