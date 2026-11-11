Veja como foi a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola por Osasco

O frio não foi suficiente para afastar o público que aguardava a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola por Osasco. Na noite da última segunda-feira (9), dezenas de famílias se reuniram em frente ao Paço Municipal para acompanhar o desfile dos caminhões iluminados, que levaram o clima natalino a diferentes regiões da cidade.

Crianças, adultos e idosos marcaram presença no evento, mantendo viva a tradição de celebrar o Natal em família. A expectativa era grande e, cerca de uma hora antes da chegada da caravana, o entorno da Prefeitura de Osasco já estava praticamente tomado pelo público.

A atração contou com cinco caminhões decorados e iluminados com elementos e mensagens natalinas. Os veículos partiram do Carrefour da Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara, e percorreram aproximadamente 15 quilômetros pelas principais vias do município, com encerramento no Jardim Piratininga, na zona Norte.

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Famílias mantêm a tradição de celebrar o Natal

Entre os espectadores estava o casal Rodrigo Oliveira, de 37 anos, e Jéssica Oliveira, de 34, moradores do Jardim Padroeira. Eles levaram o filho Yuri, de apenas 11 meses, para acompanhar o desfile pela primeira vez.

“É a primeira vez que a gente vem. É legal manter esse clima de Natal em família”, contou Jéssica.

A autônoma Maria Eduarda de Souza Lima, de 25 anos, também marcou presença. Ela reuniu nove familiares, entre tia, irmã, cunhado e sobrinhos, para acompanhar mais uma edição do evento.

Este foi o quarto ano consecutivo em que a família participou da passagem da caravana.

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“Em todo evento estamos juntos. É bom manter esse clima natalino. Quando crianças, os pais promoviam o Natal e agora é nossa vez de manter essa tradição”, afirmou Maria Eduarda.

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Gabi Pessoa, também estiveram em frente à Prefeitura para acompanhar a passagem dos caminhões e dos personagens natalinos.

Entre as atrações estavam Papai Noel e Mamãe Noel, que ajudaram a compor o cenário de Natal e a animar o público durante a parada no Paço Municipal.