Restaurante Seringueira chega a Osasco com buffet e churrasco na brasa

O restaurante Seringueira abre as portas de sua nova unidade em Osasco nesta quinta-feira (5). Localizado na Avenida Santo Antônio, 2502, na Vila Osasco, o estabelecimento começa a receber o público com opções de buffet, pratos à la carte e churrasco preparado na brasa.

A inauguração amplia a presença da rede na região. Conhecido pelo movimento em Carapicuíba, o Seringueira também mantém uma unidade na Avenida Amazonas, 264, na Cohab. Na capital paulista, o restaurante funciona na Rua Clélia, 888, na Lapa.

Neste início de operação, a unidade de Osasco terá horários diferenciados ao longo da semana: de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, o atendimento será das 10h15 às 16h. Aos sábados e domingos, o funcionamento vai até as 17h. O restaurante ficará fechado às terças-feiras.