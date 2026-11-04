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Restaurante Seringueira chega a Osasco com buffet e churrasco na brasa

Rede, que tem unidade famosa em Carapicuíba, amplia sua presença na região com a abertura de um restaurante na Vila Osasco nesta quinta-feira (5)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 03/11/2026 19:16 Siga-nos no Google News
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restaurante seringueira osasco
Seringueira, unidade Carapicuíba /Reprodução/Instagram
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O restaurante Seringueira abre as portas de sua nova unidade em Osasco nesta quinta-feira (5). Localizado na Avenida Santo Antônio, 2502, na Vila Osasco, o estabelecimento começa a receber o público com opções de buffet, pratos à la carte e churrasco preparado na brasa.

A inauguração amplia a presença da rede na região. Conhecido pelo movimento em Carapicuíba, o Seringueira também mantém uma unidade na Avenida Amazonas, 264, na Cohab. Na capital paulista, o restaurante funciona na Rua Clélia, 888, na Lapa.

Neste início de operação, a unidade de Osasco terá horários diferenciados ao longo da semana: de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, o atendimento será das 10h15 às 16h. Aos sábados e domingos, o funcionamento vai até as 17h. O restaurante ficará fechado às terças-feiras.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: gastronomia Osasco

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