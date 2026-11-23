Um engavetamento envolvendo um caminhão, um utilitário e um automóvel provocou a interdição da faixa 3 e do acostamento no km 17 da Rodovia Castello Branco (SP-280), sentido oeste, em Osasco, na manhã desta segunda-feira, 23 de novembro.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, o caminhão Mercedes Benz trafegava pela faixa 3 de rolamento quando perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira do utilitário Hyundai HR. Com o impacto, o utilitário também perdeu o controle e bateu na defensa metálica. Na sequência, um automóvel Volkswagen SpaceFox não teve tempo hábil para frear ou desviar e atingiu o utilitário.

Segundo o balanço de vítimas, duas pessoas ficaram ilesas no caminhão e duas no automóvel, enquanto no utilitário houve registro de vítima em estado leve.

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Por conta do engavetamento, a faixa 3 e o acostamento no sentido oeste ficaram interditados das 4h39 às 8h06. Conforme atualização das 8h47, o trecho já não apresentava interdições.

A PMR atuou no local e autorizou a remoção do caminhão, que às 8h06 foi levado para a área do km 20+000, onde permaneceu aguardando a seguradora. No mesmo horário, o utilitário e o automóvel também constavam como removidos, com encaminhamento para a base da PMR no km 24+000.