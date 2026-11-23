O BiblioSesc promove, entre os dias 23 e 27 de novembro, a intervenção literária Pernacoteca, apresentada pela Cia Eureka. A atividade integra o projeto Onde a Palavra Pousa e passa por cidades da região: Cotia, Carapicuíba, Osasco e Itapevi.

A proposta convida o público a mergulhar em histórias, cantigas e brincadeiras inspiradas na obra de escritores negros que marcaram a literatura brasileira e mundial. O encontro busca celebrar a diversidade, valorizar a ancestralidade, fortalecer o pertencimento e despertar novos olhares por meio da leitura.

A programação começa na segunda-feira (23/11), das 14h às 15h, em Cotia, na Praça da Matriz. Na terça-feira (24/11), também das 14h às 15h, a atividade chega a Carapicuíba, no Plaza Shopping Carapicuíba.

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Na quarta-feira (25/11), das 14h às 15h, o encontro ocorre em Osasco, na EMEF Quintino Bocaiúva. Já na quinta-feira (26/11), das 12h30 às 13h30, a intervenção será realizada em Itapevi, no Parque da Cidade. O encerramento acontece na sexta-feira (27/11), das 13h15 às 14h, novamente em Osasco, na Associação Camila em Defesa e Valorização da Vida.

A ação é uma realização do Sesc, com apoio do Sincomercio Osasco e Região, além das prefeituras locais (Cotia, Osasco e Itapevi) e do Plaza Shopping Carapicuíba em suas respectivas etapas.

Serviço — Datas, horários e locais:

Segunda-feira (23/11), das 14h às 15h — Cotia: Praça da Matriz (Rua Senador Feijó, 12 – Centro)

Terça-feira (24/11), das 14h às 15h — Carapicuíba: Plaza Shopping Carapicuíba (Estr. Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce, Carapicuíba)

Quarta-feira (25/11), das 14h às 15h — Osasco: EMEF Quintino Bocaiúva (R. Dr. Bento Vidal, 87 – Novo Osasco)

Quinta-feira (26/11), das 12h30 às 13h30 — Itapevi: Parque da Cidade (Rua Orlando Teles, 264 – Cidade da Saúde)

Sexta-feira (27/11), das 13h15 às 14h — Osasco: Associação Camila em Defesa e Valorização da Vida (Av. Clóvis Assaf, 455 – Conceição, Osasco)