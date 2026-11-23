Prefeitura de Carapicuíba realiza processo seletivo para auxiliar de logística na Vila Caldas nesta terça-feira (23)
Atendimento acontece em 24 de novembro, das 8 às 18 horas, na Secretaria de Transporte e Trânsito; vaga para trabalhar em Cajamar oferece salário de R$ 2.126,00 mais bonificação.
A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realiza nesta terça-feira (24/11) um processo seletivo móvel para a vaga de auxiliar de logística. A seleção acontecerá das 8h às 18 horas, na Secretaria de Transporte e Trânsito, localizada na Av. Dep. Emílio Carlos, 360, na Vila Caldas.
Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental completo. Não é necessário possuir experiência prévia na função.
A oportunidade é para atuar em Cajamar, em escala 5×2, com cinco opções de turnos. A remuneração oferecida é de R$ 2.126,00, além de R$ 191,00 de bonificação.
Entre os benefícios previstos estão transporte fretado, vale-alimentação, refeição no local, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Serviço — Processo seletivo móvel:
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Vaga: auxiliar de logística
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Data: 24 de novembro (terça-feira)
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Horário: das 8 às 18 horas
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Local da seleção: Secretaria de Transporte e Trânsito — Av. Dep. Emílio Carlos, 360, Vila Caldas
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Requisitos: ensino fundamental completo; não exige experiência prévia
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Local de trabalho e jornada: Cajamar; escala 5×2, com cinco opções de turnos
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Salário: R$ 2.126,00 + R$ 91,00 de bonificação
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Benefícios: transporte fretado, vale-alimentação, refeição no local, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida e PLR