A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realiza nesta terça-feira (24/11) um processo seletivo móvel para a vaga de auxiliar de logística. A seleção acontecerá das 8h às 18 horas, na Secretaria de Transporte e Trânsito, localizada na Av. Dep. Emílio Carlos, 360, na Vila Caldas.

Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental completo. Não é necessário possuir experiência prévia na função.

A oportunidade é para atuar em Cajamar, em escala 5×2, com cinco opções de turnos. A remuneração oferecida é de R$ 2.126,00, além de R$ 191,00 de bonificação.

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Entre os benefícios previstos estão transporte fretado, vale-alimentação, refeição no local, assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida e Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Serviço — Processo seletivo móvel: