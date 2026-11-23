Mercado Livre realiza feirão de emprego com dezenas de vagas em Osasco nesta segunda-feira (23)
Seleção exclusiva para osasquenses oferece oportunidades na área de logística para maiores de 18 anos no estacionamento do Atacadista Poupaki.
O Mercado Livre realiza nesta segunda-feira (23/11), até às 17h, um processo seletivo exclusivo para moradores de Osasco. O feirão de emprego reúne dezenas de vagas na área de logística.
Para participar da seleção, é necessário ter mais de 18 anos. O atendimento aos candidatos ocorre no estacionamento do Atacadista Poupaki, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Maternidade Amador Aguiar.
Direcionada exclusivamente aos osasquenses, a iniciativa oferece a oportunidade de trabalhar na empresa, que possui sede na cidade de Osasco.
Serviço — Processo seletivo do Mercado Livre:
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Data: segunda-feira (23/11)
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Horário: das 8h às 17h
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Local: estacionamento do Atacadista Poupaki – Avenida Getúlio Vargas (em frente à Maternidade Amador Aguiar), Osasco
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Área e requisito: dezenas de vagas na área de logística; exclusivo para moradores de Osasco com mais de 18 anos