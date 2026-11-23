Novas oportunidades disponíveis na Casa do Trabalhador /Foto: Secom/Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri divulgou a relação de vagas de emprego disponíveis para o período de 23 de novembro a 2 de dezembro. As oportunidades abrangem funções com e sem exigência de experiência e contemplam níveis de escolaridade que vão desde a ausência de exigência até o ensino médio completo, além de vaga para estágio e cargos com exigência de formação específica, como curso NR 10.

Para participar da seleção, os interessados devem possuir cadastro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Com o cadastro ativo, é possível consultar e buscar as vagas pela função ou pelo ID da vaga no site, no aplicativo ou presencialmente.

Como se candidatar pelo aplicativo:

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Baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Fazer login com a conta GOV.BR. Acessar “Vagas de Emprego” e filtrar por cidade, cargo ou área. Escolher a vaga desejada e clicar em “Candidatar-se”. Acompanhar o processo diretamente pelo aplicativo.

Segundo orientação da Casa do Trabalhador, o cadastro na plataforma não garante a disponibilidade de carta de encaminhamento, pois as cartas são limitadas conforme a disponibilidade no sistema.

O atendimento presencial ocorre na Casa do Trabalhador de Barueri, instalada no setor amarelo do Ganha Tempo, na Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1290.

Relação de vagas divulgadas:

Ajudante de Cozinha (ID: 9342232) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 1.932,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: SV – PLR – VT – AM – Gorjeta

Ajudante de Obras (ID: 9335069) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.302,75 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: 3 meses | Benefícios: CB – SV – VT – Café e Almoço

Ajudante de Obras (ID: 9333480) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.648,27 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: SV – VT – Refeição

Almoxarife (ID: 9339173) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 3.000,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – Refeição

Assistente de Vendas (ID: 9320155) | Entrevista: até 24/11 | Salário: R$ 2.354,98 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – +30% Periculosidade

Atendente de Lanchonete (ID: 9342064) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 1.932,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: SV – VT – AM – PLR – Refeição

Atendente de Lojas (ID: 9333773) | Entrevista: até 24/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 3 meses | Benefícios: a combinar

Atendente de Lojas (ID: 9344442) | Entrevista: 25/11 | Salário: R$ 2.200,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: CB – VT

Atendente de Padaria (ID: 9336752) | Entrevista: até 25/11 | Salário: R$ 2.210,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – SV – AM – AO – VR

Atendente de Pedágio (ID: 9334018) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 1.695,10 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: SV – VT – AO – PLR – AM

Auxiliar Administrativo (ID: 9336877) | Entrevista: 25/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – AO – AM – Rest. no Local

Auxiliar de Expedição (ID: 9320306) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.354,98 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – +30% Periculosidade

Auxiliar de Expedição (ID: 9336812) | Entrevista: 25/11 | Salário: R$ 2.074,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – AO – AM – Rest. no Local

Auxiliar de Expedição (ID: 9346257) | Entrevista: até 02/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT

Auxiliar de Expedição (ID: 9346265) | Entrevista: até 02/11 | Salário: R$ 1.900,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VR – VT

Auxiliar de Limpeza (ID: 9320480) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 1.881,43 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: CB – Almoço no Local – AJDC

Auxiliar de Limpeza (ID: 9341664) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 1.837,40 | Escolaridade: Fundamental Incompleto | Experiência: Nenhum | Benefícios: VR – VA – CB – PLR

Auxiliar de Limpeza (ID: 9346250) | Entrevista: 30/11 | Salário: R$ 1.837,40 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – AO – VA – VR – CB – PLR

Auxiliar de Limpeza (ID: 9346294) | Entrevista: 30/11 | Salário: R$ 1.837,40 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – VA – PLR

Auxiliar de Linha de Produção (ID: 9306507) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.148,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – AO – SV – AM – PLR

Auxiliar de Linha de Produção (ID: 9346521) | Entrevista: até 25/11 | Salário: R$ 2.079,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: CB – AM – AO – SV – VT ou VC

Auxiliar de Logística (ID: 9306174) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.317,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: AM – VA – VT – Fretado

Auxiliar de Logística (ID: 9311326) | Entrevista: até 24/11 | Salário: R$ 2.243,56 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 1 mês | Benefícios: SV – AO – AM – PLR – VT

Auxiliar de Logística (ID: 9333568) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.100,00 | Escolaridade: Fundamental Incompleto | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – CB – Ref. no Local

Auxiliar de Logística (ID: 9343563) | Entrevista: até 01/12 | Salário: R$ 1.810,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – CB – AO – PLR – SV + Add Noturno

Auxiliar de Logística (ID: 9347649) | Entrevista: 02/11 | Salário: R$ 2.126,00 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: SV – AM – VA – AO – PLR – VT

Auxiliar de Manutenção de Edificações (ID: 9320170) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.354,98 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT + 30% Periculosidade

Auxiliar de Manutenção de Edificações (ID: 9333634) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 1.923,79 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: CB – Ref. no Local

Auxiliar Operacional de Logística (ID: 9306444) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 1.964,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: AM – VT – AO – SV

Auxiliar Operacional de Logística (ID: 9320320) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 1.912,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: CB – VT – Ref. no Local

Consultor de Vendas (ID: 9333421) | Entrevista: até 24/11 | Salário: R$ 2.347,50 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: AO – SV – AM – VT

Controlador de Acesso (ID: 9341603) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.031,57 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 3 meses | Benefícios: CB – VR – VT – PLR

Copeiro (ID: 9341075) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 9,10 a hora | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: Gorjeta – VT – VR – AM – SV – AO

Copeiro (ID: 9342117) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 1.932,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – AM – PLR – SV

Cozinheiro de Restaurante (ID: 9342190) | Entrevista: até 27/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – SV – PLR – Gorjeta

Cumim (ID: 9341061) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 9,10 a hora | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: Gorjeta – VT – VR – AM – SV – AO

Eletricista de Instalações (ID: 9320194) | Entrevista: 24/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais (ID: 9334662) | Entrevista: até 24/11 | Salário: R$ 2.600,00 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: 6 meses | Benefícios: CB – VT – Almoço no Local

Encanador (ID: 9333531) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 3.084,36 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: SV – Ref. no Local

Estoquista (ID: 9341086) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 9,10 a hora | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: AM – VT – AO – SV – Gorjeta

Gerente de Bar (ID: 9342103) | Entrevista: até 27/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: AM – SV – VT – PLR – Gorjeta

Gerente Geral de Vendas (ID: 9324087) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 3.000,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – Comissão – VA

Instrutor de Aprendizagem em Informática (ID: 9342299) | Entrevista: até 27/11 | Salário: a combinar (até R$ 900) | Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Experiência: Estágio | Benefícios: – VT – Plano de Carreira – Bolsa Auxílio de Estudo

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais (ID: 9320247) | Entrevista: 24/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo – Curso NR 10 | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT

Operador de Caixa (ID: 9337692) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.068,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – CB – AO – AM

Operador de Caixa (ID: 9337699) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.068,00 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – CB – AO – AM

Operador de Empilhadeira (ID: 9311404) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 3.013,52 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: Fretado – Ref. no Local

Porteiro (ID: 9341637) | Entrevista: até 27/11 | Salário: R$ 2.031,57 | Escolaridade: Fundamental Completo | Experiência: 3 meses | Benefícios: VT – PLR – CB – VA

Professor de Inglês (ID: 9324136) | Entrevista: até 27/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – AO – VA

Repositor de Mercadorias (ID: 9320497) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 2.057,00 | Escolaridade: Não Exigida | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – VR

Supervisor de Vigilantes (ID: 9346382) | Entrevista: 30/11 | Salário: R$ 2.271,74 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – AO – AM – PLR

Técnico de Segurança do Trabalho (ID: 9320133) | Entrevista: 24/11 | Salário: R$ 3.751,63 | Escolaridade: Ensino Médio Completo – Experiência na Função (em indústria química é um diferencial) | Experiência: 6 meses | Benefícios: VT – CB – +30% Periculosidade

Vendedor em Comércio Atacadista (ID: 9346286) | Entrevista: até 01/12 | Salário: R$ 2.079,00 | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: 6 meses | Benefícios: SV – AM – CB – VT – Café da Manhã

Vendedor Interno (ID: 9324438) | Entrevista: até 27/11 | Salário: a combinar | Escolaridade: Ensino Médio Completo | Experiência: Nenhum | Benefícios: VT – AO – VA – Comissão

Serviço — Casa do Trabalhador de Barueri:

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