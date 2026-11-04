Espetáculo “La Mínima ao Máximo” chega a Cotia nesta sexta-feira (6)

O Pontão de Cultura do Instituto AME, em Cotia, recebe nesta sexta-feira, 6 de novembro, o espetáculo “La Mínima ao Máximo”. A apresentação reúne humor, arte e diversão e é voltada à comunidade escolar. Na ocasião, as apresentações serão para os alunos da E.M. Eng. Eduardo Benjamin Jafet.

Serão duas sessões, às 10h e às 14h. O local fica na Estrada dos Galdinos, 503, no bairro Barbacena.

A iniciativa busca aproximar o público da cultura e proporcionar experiências que vão além da sala de aula, criando memórias e fortalecendo vínculos entre as pessoas. A proposta é que crianças e estudantes vivam a experiência do teatro.

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Serviço

Espetáculo “La Mínima ao Máximo”

Data: 6 de novembro (sexta-feira)

Sessões: 10h e 14h

Local: Pontão de Cultura Instituto AME

Endereço: Estrada dos Galdinos, 503, Barbacena, Cotia