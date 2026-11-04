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Pedido de impeachment de Ricardo Nunes em São Paulo é arquivado

Comissão rejeitou a denúncia por cinco votos a dois; pedido apontava que apenas 70% da frota de ônibus circulou no segundo turno das eleições, apesar da determinação do TRE-SP

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 13:02 Siga-nos no Google News
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prefeito ricardo nunes
Prefeito Ricardo Nunes (MDB) /Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A Comissão Especial da Câmara Municipal de São Paulo arquivou o pedido de impeachment contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que apontava irregularidades na oferta de ônibus durante o segundo turno das eleições. A decisão foi tomada nesta terça-feira (3), com cinco votos contrários e dois favoráveis à abertura do processo.

Votaram pelo arquivamento os vereadores Rubinho Nunes (União), Major Palumbo (PP), Dra. Sandra Tadeu (PL), Kenji Ito (Pode) e Sandra Santana (MDB). Os autores da denúncia, Luana Alves (Psol) e Hélio Rodrigues (PT), foram contrários à decisão.

O pedido apontava que, em 25 de outubro, apenas 70% da frota de ônibus circulava na capital, apesar de uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para que 100% dos veículos estivessem em operação.

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A Prefeitura negou prejuízos aos eleitores e afirmou que a oferta de ônibus foi suficiente para atender à demanda. Já o relator, Major Palumbo, avaliou que a denúncia não apresentava fundamentos para a abertura de um processo político-administrativo e que o caso deveria ser analisado pela Justiça Eleitoral.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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