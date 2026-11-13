Espetáculo une teatro e audiovisual sobre memórias da cidade na Fábrica de Cultura de Osasco

A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco apresenta, entre 17 e 28 de novembro, o espetáculo “Construção: Tijolo Palavra Feijão, de Carolina à Nóz”. Resultado do Projeto Espetáculo da unidade, a montagem está nos últimos ensaios e mistura teatro e audiovisual para contar histórias inspiradas no legado de Carolina Maria de Jesus e nas memórias de Osasco.

A estreia acontece no dia 17 de novembro, às 19h30, na Fábrica de Cultura 4.0 Osasco, localizada na Rua Santa Rita, s/n, no bairro Rochdale. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

A programação conta com sessões à tarde e à noite ao longo do mês, para que o público possa escolher o melhor dia para assistir. As apresentações serão realizadas nos dias 17, 19, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro, conforme os horários abaixo.

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Carolina Maria de Jesus (1914–1977) foi uma das mais importantes escritoras, compositoras e poetas da literatura brasileira, reconhecida mundialmente como uma das primeiras e mais expressivas autoras negras do país.

Serviço

Espetáculo: “Construção: Tijolo Palavra Feijão, de Carolina à Nóz”

Local: Fábrica de Cultura 4.0 Osasco – Rua Santa Rita, s/n, Rochdale

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Datas e horários: 17/11 (estreia): 19h30 19/11: 15h e 19h30 24/11: 15h e 19h30 25/11: 19h30 26/11: 19h30 27/11: 19h30 28/11: 18h

