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Espetáculo une teatro e audiovisual sobre memórias da cidade na Fábrica de Cultura de Osasco

Fábrica de Cultura 4.0 Osasco apresenta “Construção: Tijolo Palavra Feijão, de Carolina à Nóz”, inspirado no legado de Carolina Maria de Jesus, de 17 a 28 de novembro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 17:10 Siga-nos no Google News
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Imagem: reprodução site Associação Paulista Amigos da Arte
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A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco apresenta, entre 17 e 28 de novembro, o espetáculo “Construção: Tijolo Palavra Feijão, de Carolina à Nóz”. Resultado do Projeto Espetáculo da unidade, a montagem está nos últimos ensaios e mistura teatro e audiovisual para contar histórias inspiradas no legado de Carolina Maria de Jesus e nas memórias de Osasco.

A estreia acontece no dia 17 de novembro, às 19h30, na Fábrica de Cultura 4.0 Osasco, localizada na Rua Santa Rita, s/n, no bairro Rochdale. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

A programação conta com sessões à tarde e à noite ao longo do mês, para que o público possa escolher o melhor dia para assistir. As apresentações serão realizadas nos dias 17, 19, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro, conforme os horários abaixo.

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Carolina Maria de Jesus (1914–1977) foi uma das mais importantes escritoras, compositoras e poetas da literatura brasileira, reconhecida mundialmente como uma das primeiras e mais expressivas autoras negras do país.

Serviço

  • Espetáculo: “Construção: Tijolo Palavra Feijão, de Carolina à Nóz”

  • Local: Fábrica de Cultura 4.0 Osasco – Rua Santa Rita, s/n, Rochdale

  • Entrada: gratuita

  • Classificação indicativa: livre

  • Datas e horários:

    • 17/11 (estreia): 19h30

    • 19/11: 15h e 19h30

    • 24/11: 15h e 19h30

    • 25/11: 19h30

    • 26/11: 19h30

    • 27/11: 19h30

    • 28/11: 18h

 

 

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Carolina Maria de Jesus Construção Tijolo Palavra Feijão de Carolina à Nóz espetáculo gratuito Fábrica de Cultura 4.0 Osasco Fábricas de Cultura memórias de Osasco programação cultural Projeto Espetáculo Rochdale teatro e audiovisual teatro em Osasco

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