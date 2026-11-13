Carapicuíba recebe celebração ‘Rumo aos 300 Tambores’ com maracatu e congada
Festival na Praça da Aldeia, em 14 de novembro, celebra a cultura negra com cortejo, capoeira e homenagens.
A Praça da Aldeia de Carapicuíba recebe neste sábado, 14 de novembro, a partir das 14h, a celebração do projeto ‘Rumo aos 300 Tambores’, festival cultural que celebra a força da cultura negra. O encontro reúne grupos de maracatu, congada, capoeira, roda de conversa e mostra artística, em uma celebração de ancestralidade e resistência.
A programação começa às 14h, com roda de conversa sobre culturas populares e tradicionais e a mobilização de coletivos e territórios em rede. Às 16h, é a vez da Congada de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Carapicuíba, seguida, às 16h20, por roda de capoeira.
Às 17h, ocorre a concentração Vó Creuza, na Rua Valinhos, 106, no Jardim Marilu. Às 17h30, o cortejo sai pelas ruas da Aldeia. Às 18h45, o público acompanha homenagem a Sandra Campos e Iyá Iraildes.
Às 19h30, o Pontão OCA apresenta mostra artística com leitura cênica do Ilê Ará. Na sequência, às 19h40, a roda de tambores reúne coletivos de maracatu de baque virado: Nós Vasconcelos, Baque CT, Baque do Monte, Batucaldeia, Baque Livre, Baque OCA Escola, Cia Caracaxá, Agô Anama e Sem Nome, Mas Com Endereço. O encerramento está previsto para as 22h.
O Rumo aos 300 Tambores é um tradicional festival de música, dança e ancestralidade promovido pela Oca Escola Cultural, ONG localizada na histórica Aldeia de Carapicuíba. A celebração valoriza as heranças africanas, indígenas e europeias que formam a identidade brasileira, com ênfase na cultura afro-brasileira.
A festa é marcada pela força dos tambores de maracatu de baque virado e reúne coletivos de maracatu, grupos de jongo, capoeira, congada e blocos de afoxé, que saem em cortejo pelas ruas. Em suas edições, o evento também homenageia lideranças e figuras da cultura popular e das religiões de matriz africana.
O festival promove ainda o intercâmbio cultural entre cidades paulistas, com oficinas de dança, música, comidas típicas e partilha de saberes ancestrais. O convite da organização é para que o público compartilhe o encontro de culturas, tradições e expressões de matriz africana que mantêm viva a história.
Serviço
Rumo aos 300 Tambores
Data: 14 de novembro
Horário: a partir das 14h, com encerramento às 22h
Local: Praça da Aldeia de Carapicuíba