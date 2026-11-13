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Barueri recebe seminário sobre esporte e transformação social nesta segunda-feira (16)

Evento gratuito com personalidades do setor será realizado na Praça das Artes, em 16 de novembro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 13/11/2026 12:06 Siga-nos no Google News
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lide esporte
Foto: reprodução Instagram
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A Secretaria de Esportes de Barueri promove nesta segunda-feira, 16 de novembro, o Seminário LIDE Esporte, que será realizado das 15h às 18h, na Praça das Artes. Com o tema “Esporte como fator de transformação social”, o encontro integra as comemorações dos 25 anos do LIDE.

O evento reunirá personalidades do esporte para discutir e fomentar temas importantes para o setor. Entre os participantes estão Ana Moser, ministra do Esporte (2023) e fundadora do Instituto Atletas pelo Brasil, e Lars Grael, velejador bicampeão mundial e medalhista olímpico.

Também integram a programação Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol; Mizael Conrado, CEO do Comitê Paralímpico Brasileiro; Heloísa Rios, presidente do Conselho do Comitê Paralímpico Brasileiro; e Andrew Parsons, presidente do IPC (International Paralympic Committee).

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Outros nomes confirmados são Fabiana Bentes, presidente do Instituto Esporte e Educação; Beto Piteri, prefeito de Barueri; André Heller, embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes; Magoo Rodrigues, secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri; e Tom Moisés, secretário municipal de Esportes de Barueri.

Completam a lista Ricardo Guerra, CEO da Wellmak; Hugo Scott, conselheiro do LIDE Esporte e do Pacto pelo Esporte; Hugo Leahy, presidente do LIDE Barueri; Carlúcio Ragognete, vice-presidente do LIDE Barueri; e Bruno Meyer, jornalista e head do LIDE Conteúdo.

As palestras, os depoimentos e a apresentação de cases serão oportunidades para compartilhar experiências e contribuir com o planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais eficientes.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo link confirme.lide.com.br. O seminário também terá transmissão ao vivo pela TV LIDE, em aovivo.lide.com.br.

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Serviço
Seminário LIDE Esporte – Esporte como fator de transformação social
Data: 16 de novembro, segunda-feira
Horário: das 15h às 18h
Local: Praça das Artes, Barueri
Inscrições gratuitas: confirme.lide.com.br
Transmissão ao vivo: aovivo.lide.com.br

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Ana Moser Barueri esporte e transformação social evento gratuito Lars Grael LIDE 25 anos políticas públicas esportivas Praça das Artes Secretaria de Esportes de Barueri Seminário LIDE Esporte

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