Barueri recebe seminário sobre esporte e transformação social nesta segunda-feira (16)

A Secretaria de Esportes de Barueri promove nesta segunda-feira, 16 de novembro, o Seminário LIDE Esporte, que será realizado das 15h às 18h, na Praça das Artes. Com o tema “Esporte como fator de transformação social”, o encontro integra as comemorações dos 25 anos do LIDE.

O evento reunirá personalidades do esporte para discutir e fomentar temas importantes para o setor. Entre os participantes estão Ana Moser, ministra do Esporte (2023) e fundadora do Instituto Atletas pelo Brasil, e Lars Grael, velejador bicampeão mundial e medalhista olímpico.

Também integram a programação Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol; Mizael Conrado, CEO do Comitê Paralímpico Brasileiro; Heloísa Rios, presidente do Conselho do Comitê Paralímpico Brasileiro; e Andrew Parsons, presidente do IPC (International Paralympic Committee).

Publicidade

Outros nomes confirmados são Fabiana Bentes, presidente do Instituto Esporte e Educação; Beto Piteri, prefeito de Barueri; André Heller, embaixador do Comitê Brasileiro de Clubes; Magoo Rodrigues, secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri; e Tom Moisés, secretário municipal de Esportes de Barueri.

Completam a lista Ricardo Guerra, CEO da Wellmak; Hugo Scott, conselheiro do LIDE Esporte e do Pacto pelo Esporte; Hugo Leahy, presidente do LIDE Barueri; Carlúcio Ragognete, vice-presidente do LIDE Barueri; e Bruno Meyer, jornalista e head do LIDE Conteúdo.

As palestras, os depoimentos e a apresentação de cases serão oportunidades para compartilhar experiências e contribuir com o planejamento e o desenvolvimento de políticas públicas cada vez mais eficientes.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo link confirme.lide.com.br. O seminário também terá transmissão ao vivo pela TV LIDE, em aovivo.lide.com.br.

Publicidade

Serviço

Seminário LIDE Esporte – Esporte como fator de transformação social

Data: 16 de novembro, segunda-feira

Horário: das 15h às 18h

Local: Praça das Artes, Barueri

Inscrições gratuitas: confirme.lide.com.br

Transmissão ao vivo: aovivo.lide.com.br