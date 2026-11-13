Cinemark exibe só filmes brasileiros a R$ 10 nesta segunda-feira (16)

A rede Cinemark prepara uma ação especial para o Dia do Cinema Nacional, nesta segunda-feira (16). Durante todo o dia, os complexos participantes terão programação dedicada exclusivamente a produções brasileiras, com ingresso promocional fixo em R$ 10.

A iniciativa busca incentivar a presença do público nas salas e valorizar o audiovisual do país.

A seleção reúne filmes de diferentes gêneros, para atender a todos os públicos. Entre os títulos confirmados estão a ficção 100 Dias, dirigida por Carlos Saldanha, e As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você.

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O público também poderá assistir a Feito Pipa, cotado para tentar uma vaga no Oscar, e ao drama esportivo MMA – Meu Melhor Amigo, estrelado por Marcos Mion.