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Cinemark exibe só filmes brasileiros a R$ 10 nesta segunda-feira (16)

Ingressos custam R$ 10 em salas participantes da rede para comemorar o Dia do Cinema Nacional.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 13/11/2026 12:05 Siga-nos no Google News
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cinemark osasco
Divulgação
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A rede Cinemark prepara uma ação especial para o Dia do Cinema Nacional, nesta segunda-feira (16). Durante todo o dia, os complexos participantes terão programação dedicada exclusivamente a produções brasileiras, com ingresso promocional fixo em R$ 10.

A iniciativa busca incentivar a presença do público nas salas e valorizar o audiovisual do país.

A seleção reúne filmes de diferentes gêneros, para atender a todos os públicos. Entre os títulos confirmados estão a ficção 100 Dias, dirigida por Carlos Saldanha, e As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você.

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O público também poderá assistir a Feito Pipa, cotado para tentar uma vaga no Oscar, e ao drama esportivo MMA – Meu Melhor Amigo, estrelado por Marcos Mion.

 

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 100 dias As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você cinema brasileiro Cinemark Dia do Cinema Nacional Feito Pipa filmes nacionais ingresso a R$ 10 MMA Meu Melhor Amigo programação de cinema

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