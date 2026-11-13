Polícia Civil faz operação em Osasco contra suspeitos de aliciar menores pela internet

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta sexta-feira (13), a Operação Safir para investigar suspeitos de aliciar crianças e adolescentes pela internet. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão e de internação de dois adolescentes em Osasco e na capital paulista.

A investigação começou após o Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), identificar uma situação de risco envolvendo uma menina de 12 anos. Segundo a apuração, foram encontrados conteúdos relacionados à automutilação e ao suicídio.

A partir do monitoramento, os policiais aprofundaram as investigações e identificaram indícios de que os investigados poderiam estar ligados a grupos que atuam pela internet e atraem menores para situações de violência psicológica e digital e práticas ilícitas.

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A operação foi realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Jaú e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio do Noad.

Investigação continua

Com os elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Civil pediu à Justiça autorização para realizar buscas e preservar possíveis provas armazenadas em celulares e outros dispositivos eletrônicos.

A medida também busca esclarecer a participação dos investigados, identificar outras pessoas que possam estar envolvidas e evitar que novas vítimas sejam atingidas.

Os adolescentes são alvo da investigação e não devem ser tratados como culpados antes da conclusão do processo.

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Denuncie

Casos suspeitos envolvendo crianças e adolescentes podem ser denunciados ao Noad pelo e-mail denuncias.noad@sp.gov.br ou por outros canais oficiais de denúncia, como o 181. As informações são encaminhadas às equipes especializadas para análise e eventual investigação.