Estrada de Caucaia, em Cotia, segue parcialmente interditada após deslizamento de terra

A Prefeitura de Cotia aguarda a conclusão de um estudo geológico para definir como será recuperado o trecho da Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como Estrada de Caucaia, afetado por um deslizamento de terra.

O problema comprometeu parte da encosta que sustenta a via e provocou o afundamento do asfalto. Por segurança, o trecho foi parcialmente interditado e a circulação de veículos precisou ser alterada.

Segundo o secretário municipal de Obras, Iran Soares, a Defesa Civil isolou a área assim que identificou o problema. A Secretaria de Trânsito também adotou mudanças na circulação para reduzir os riscos a motoristas e pedestres.

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A Sabesp acompanha a situação porque há tubulações do produtor de água São Lourenço sob a via. De acordo com a concessionária, não foram identificadas evidências de que as estruturas tenham causado a erosão ou o afundamento da pista.

Estudo vai definir solução para a encosta

A Secretaria de Obras solicitou uma avaliação geológica detalhada para identificar as causas do deslizamento, analisar as características do solo e apontar a solução técnica mais adequada para estabilizar o terreno.

A principal dificuldade está nas dimensões da encosta, que tem mais de dez metros de altura.

“Estamos falando de uma encosta de altura elevada, uma ribanceira que deve ser tratada com a devida responsabilidade”, ressaltou Iran Soares.

Segundo o secretário, executar uma intervenção sem conhecer as condições do terreno pode comprometer o resultado do serviço e provocar novos problemas.

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O estudo deverá orientar a elaboração do projeto de contenção. Somente depois dessa etapa será possível definir quais obras serão realizadas, o cronograma de execução e quando a avenida poderá ser totalmente liberada.

Defesa Civil monitora trecho

Enquanto a avaliação técnica não é concluída, a Defesa Civil mantém o monitoramento diário das condições do terreno e da pista que continua aberta ao tráfego.

De acordo com Iran Soares, as avaliações realizadas até o momento não apontaram riscos que impeçam a circulação pela pista utilizada provisoriamente nos dois sentidos.

Com a interdição do trecho afetado, a pista que antes operava em apenas um sentido passou a funcionar em mão dupla. A mudança será mantida até a conclusão das obras de recuperação.