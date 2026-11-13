sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Estrada de Caucaia, em Cotia, segue parcialmente interditada após deslizamento de terra

A Prefeitura de Cotia aguarda a conclusão de um estudo geológico para definir como será recuperado o trecho da Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como Estrada de Caucaia

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 17:03 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
estrada de caucaia em cotia (1)
Motoristas devem redobrar a atenção no trecho / Foto: Secom
Publicidade

A Prefeitura de Cotia aguarda a conclusão de um estudo geológico para definir como será recuperado o trecho da Avenida Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, conhecida como Estrada de Caucaia, afetado por um deslizamento de terra.

O problema comprometeu parte da encosta que sustenta a via e provocou o afundamento do asfalto. Por segurança, o trecho foi parcialmente interditado e a circulação de veículos precisou ser alterada.

Segundo o secretário municipal de Obras, Iran Soares, a Defesa Civil isolou a área assim que identificou o problema. A Secretaria de Trânsito também adotou mudanças na circulação para reduzir os riscos a motoristas e pedestres.

Publicidade

A Sabesp acompanha a situação porque há tubulações do produtor de água São Lourenço sob a via. De acordo com a concessionária, não foram identificadas evidências de que as estruturas tenham causado a erosão ou o afundamento da pista.

Estudo vai definir solução para a encosta

A Secretaria de Obras solicitou uma avaliação geológica detalhada para identificar as causas do deslizamento, analisar as características do solo e apontar a solução técnica mais adequada para estabilizar o terreno.

A principal dificuldade está nas dimensões da encosta, que tem mais de dez metros de altura.
“Estamos falando de uma encosta de altura elevada, uma ribanceira que deve ser tratada com a devida responsabilidade”, ressaltou Iran Soares.

Segundo o secretário, executar uma intervenção sem conhecer as condições do terreno pode comprometer o resultado do serviço e provocar novos problemas.

Publicidade

O estudo deverá orientar a elaboração do projeto de contenção. Somente depois dessa etapa será possível definir quais obras serão realizadas, o cronograma de execução e quando a avenida poderá ser totalmente liberada.

Defesa Civil monitora trecho

Enquanto a avaliação técnica não é concluída, a Defesa Civil mantém o monitoramento diário das condições do terreno e da pista que continua aberta ao tráfego.

De acordo com Iran Soares, as avaliações realizadas até o momento não apontaram riscos que impeçam a circulação pela pista utilizada provisoriamente nos dois sentidos.

Com a interdição do trecho afetado, a pista que antes operava em apenas um sentido passou a funcionar em mão dupla. A mudança será mantida até a conclusão das obras de recuperação.

Publicidade
Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Cotia

Leia Também

futsal cioeste osasco

Osasco conquista três títulos no 3º Circuito Esportivo Cioeste de Futsal

 folga bares e rastaurantes

STF valida folga de um domingo por mês para homens e mulheres no setor de bares e hotéis

 patinetes eletricos em osasco

Osasco ganha serviço de aluguel de patinetes elétricos