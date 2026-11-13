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Mais de 1.300 vagas de emprego disponíveis em Itapevi a partir de segunda-feira

Oportunidades incluem 704 vagas para auxiliar de logística, 120 para auxiliar de linha de produção e postos para jovem aprendiz

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 11:54 Siga-nos no Google News
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Veja oportunidades disponíveis / Foto: Felipe Barros/PMI
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A Prefeitura de Itapevi disponibiliza, a partir da próxima segunda-feira (16), 1.331 vagas de emprego em diferentes áreas profissionais. As oportunidades abrangem os setores de logística, produção, serviços, atendimento e administração, com postos para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e com ou sem experiência.

A maior parte das vagas está concentrada na área de logística. São 704 oportunidades para auxiliar de logística, além de 120 para auxiliar de linha de produção e 200 para auxiliar de operação.

Também há 50 vagas para menor aprendiz, 50 para ajudante de carga e descarga, 50 para armazenista e 50 para auxiliar de limpeza. A lista inclui ainda oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, controlador de acesso, operador de empilhadeira, porteiro e outras funções.

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Entre os cargos com menor número de vagas estão analista de recursos humanos, com uma oportunidade; alimentador de linha de produção, com duas; e operador de empilhadeira, com três.

Como se candidatar às vagas em Itapevi

Os interessados podem se candidatar presencialmente no Resolve Fácil, na Rua José Michelotti, 347, na Cidade da Saúde. É necessário apresentar currículo impresso e documentos pessoais.

As oportunidades também estão disponíveis para candidatura pela Carteira de Trabalho Digital.

Para participar dos processos seletivos, é preciso ter pelo menos 16 anos e ensino fundamental completo. Os candidatos devem apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital e currículo.

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Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, Cidade da Saúde. O atendimento também pode ser feito pelo telefone (11) 4143-8888 ou pelo e-mail sec.desenvolvimentoeconomico@itapevi.sp.gov.br.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi Resolve Fácil Trabalho vagas de emprego

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