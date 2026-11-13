sexta-feira, 13 de novembro de 2026
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Vereadores de Carapicuíba levam demandas de segurança ao comando da PM

O encontro ocorreu após moradores do Parque Jandaia apresentarem abaixo-assinados com mais de 700 assinaturas, nos quais pedem a permanência do posto policial no bairro, a instalação de câmeras de monitoramento e o reforço do policiamento na região

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 13/11/2026 14:25 Siga-nos no Google News
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pm reuniao camara de carapicuiba
Encontro realizado na quinta-feira / Foto: Divulgação
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A segurança do Parque Jandaia foi discutida em uma reunião entre a Câmara Municipal de Carapicuíba e o comando da Polícia Militar nesta quinta-feira (12). O encontro ocorreu após abaixo-assinados com mais de 700 assinaturas pedirem a permanência do posto policial no bairro, a instalação de câmeras de monitoramento e o reforço do policiamento na região.

A reunião foi organizada pelo presidente da Câmara, Ronaldo Souza (PSD), e contou com a participação de vereadores e dos comandantes das companhias da PM que atuam em Carapicuíba.

Além das reivindicações relacionadas ao Parque Jandaia, os parlamentares apresentaram outras demandas ao tenente-coronel Luciano Quemello Borges, comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar.

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Entre os assuntos discutidos estão a possibilidade de um novo convênio para a realização de Operações Delegadas, o reforço da segurança no Jardim Novo Horizonte e a criação de um canal de comunicação direta entre a PM e os vereadores.

“Estamos, mais uma vez, reforçando nosso compromisso com a Segurança Pública de nossa cidade. Agradeço a presença e a contribuição de todos nesse diálogo tão importante. Seguimos trabalhando juntos, em busca de soluções e fortalecendo ações para garantir mais segurança e tranquilidade à população”, afirmou Ronaldo Souza.

A reunião reuniu os vereadores Davson Santos (PSDB), Álvaro Abílio (União), Fabricio Souza (Republicanos), Serginho Junior (União), Denise Alexandre (PL), Professor Ladenilson (MDB), Zezinho Considerado (MDB), Prof. Naldo (PT), Arlen Santos (Podemos), Bruno Marino (Podemos), Antonio Beserra (Republicanos) e José Carlos Adão (PSD).

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: câmara de carapicuíba Carapicuíba PM

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