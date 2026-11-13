Osasco ganha serviço de aluguel de patinetes elétricos

Serviço já está disponível na cidade /Foto: Reprodução/redes sociais

Osasco passou a contar, nesta sexta-feira (13), com um serviço de aluguel de patinetes elétricos. A novidade foi inaugurada no Boulevard, próximo ao Viaduto Metálico, e começa com 400 veículos disponíveis para locação.

Inicialmente, a área de cobertura inclui sete bairros: Centro, Vila Yara, Vila Campesina, Presidente Altino, Bonfim, Bela Vista e Vila Osasco.

Segundo a empresa responsável pelo serviço, a JET, a proposta é oferecer uma alternativa de mobilidade para deslocamentos pelo município e conectar pontos estratégicos, como estações de trem e os principais shoppings.

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Como alugar um patinete em Osasco

Para utilizar os patinetes, é preciso baixar o aplicativo Go JET. Após o cadastro, o usuário pode escolher entre contratar uma assinatura ou fazer uma locação pontual.

Os valores variam de acordo com o horário de utilização.

Para usar o serviço, é necessário ter 18 anos ou mais. A empresa também recomenda o uso de capacete de proteção.

A velocidade máxima permitida para os patinetes é de 20 km/h.

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Prefeito pede atenção às regras

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), comemorou a chegada do serviço em uma publicação nas redes sociais e pediu que os usuários respeitem as regras de circulação e estacionamento.

“Mobilidade também é responsabilidade. Vamos respeitar as regras de trânsito, circular pelos locais permitidos e estacionar o seu patinete no local indicado”, disse.

O aplicativo Go JET está disponível para Android e iOS.