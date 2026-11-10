Evento gratuito reunirá especialistas do Mercado Livre, Shopee e Shein em Osasco

Empreendedores de Osasco e região terão a oportunidade de conhecer estratégias para ampliar a presença de seus negócios na internet durante o evento “Gigantes do Digital”, marcado para o dia 17 de novembro, das 14h às 18h.

A programação terá representantes de grandes plataformas de comércio eletrônico, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e Shein, que vão compartilhar informações sobre oportunidades de vendas e atuação no ambiente digital.

O encontro é promovido pelo escritório regional do Sebrae-SP em Osasco, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), com apoio da FITO.

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Entre os temas estão estratégias para vender em grandes plataformas, ampliar o alcance da marca, conquistar novos clientes e fortalecer a presença digital. A programação também aborda gestão das operações e tendências do comércio eletrônico.

O evento é gratuito, mas exige inscrição antecipada NESTE LINK. A atividade será realizada no Conservatório Villa-Lobos da FITO, na Rua Camélia, 26, Jardim das Flores, em Osasco.