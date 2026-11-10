Osasco promove ação do Novembro Azul no Calçadão nesta sexta (13) e sábado (14)

Em alusão ao mês de conscientização da saúde do homem, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco promove nos dias 13 (sexta-feira) e 14 de novembro (sábado) a ação “Novembro Azul – Cuidado do homem além da próstata”, no Calçadão da Antônio Agú.

A iniciativa tem como objetivo promover a saúde e ampliar o acesso da população masculina aos serviços da Atenção Primária. Além dos atendimentos clínicos rápidos, a ação será uma oportunidade para fornecer orientações preventivas sobre saúde vascular, hipertensão arterial, diabetes, combate ao tabagismo, cuidados com a saúde mental e adoção de hábitos saudáveis de vida.

Voltada prioritariamente a homens adultos, a mobilização disponibilizará uma série de serviços gratuitos no local: atualização do cadastro no prontuário eletrônico municipal, aferição da pressão arterial, verificação de peso e altura, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (IST) e escuta inicial com médico ou enfermeiro. Conforme a avaliação clínica e os fatores de risco identificados, também poderão ser solicitados exames e fornecidas orientações para a continuidade do cuidado na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

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A estrutura de atendimento estará montada no Calçadão de Osasco, próximo ao Osasco Plaza Shopping. Na sexta-feira (13/11), o expediente será das 11h às 18h, e no sábado (14/11), o público poderá comparecer das 9h às 16h.