Trecho da Avenida Lyons, em Cotia, é interditado para obras após abertura de cratera

Uma cratera se abriu na Avenida Lyons, em Cotia, após o rompimento de uma caixa de captação de águas pluviais. O problema afetou um trecho da via, que liga os bairros Jardim Leonor e Atalaia, na região central, e levou à interdição parcial do local.

O trecho interditado passa por reparos nesta semana. A Secretaria de Obras de Cotia realiza a reconstrução da caixa de captação e a substituição da tubulação danificada. Depois dessa etapa, o pavimento será recomposto com asfalto.

Segundo a pasta, a previsão é concluir os serviços em até sete dias. O prazo, porém, pode sofrer alterações em caso de chuva, que pode prejudicar o andamento das obras.

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A interdição parcial da Avenida Lyons foi feita em conjunto com a Secretaria de Transportes e Mobilidade.