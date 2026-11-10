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Trecho da Avenida Lyons, em Cotia, é interditado para obras após abertura de cratera

Rompimento de caixa de captação de águas pluviais danificou a via que liga os bairros Jardim Leonor e Atalaia; obras devem durar até sete dias

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 13:35 Siga-nos no Google News
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obra cratera cotia
Reparos devem ser concluídos em uma semana / Foto: Juliano Barbosa
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Uma cratera se abriu na Avenida Lyons, em Cotia, após o rompimento de uma caixa de captação de águas pluviais. O problema afetou um trecho da via, que liga os bairros Jardim Leonor e Atalaia, na região central, e levou à interdição parcial do local.

O trecho interditado passa por reparos nesta semana. A Secretaria de Obras de Cotia realiza a reconstrução da caixa de captação e a substituição da tubulação danificada. Depois dessa etapa, o pavimento será recomposto com asfalto.

Segundo a pasta, a previsão é concluir os serviços em até sete dias. O prazo, porém, pode sofrer alterações em caso de chuva, que pode prejudicar o andamento das obras.

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A interdição parcial da Avenida Lyons foi feita em conjunto com a Secretaria de Transportes e Mobilidade.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Cotia

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