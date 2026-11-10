terça-feira, 10 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Hospital da Criança e da Mulher de Osasco ganha 15 leitos e quatro salas cirúrgicas

Segunda etapa da unidade no Jardim Piratininga foi entregue no último sábado e amplia a estrutura para procedimentos e atendimento especializado; terceira fase está prevista para 2027

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 10/11/2026 13:36 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
hospital da crianca e da mulher osasco
Hospital da Criança e da Mulher, no Piratininga / Foto: David Mazzo
Publicidade

O Hospital Municipal da Criança e da Mulher Dr. Celso Antônio Giglio, em Osasco, passou a contar com uma nova estrutura de atendimento após a conclusão da segunda fase da unidade. A etapa foi entregue no último sábado (7), no Jardim Piratininga, e inclui 15 leitos de hospital-dia, quatro salas cirúrgicas, sala de recuperação pós-anestésica e cinco espaços para atendimento e procedimentos.

A nova estrutura fica na Avenida Getúlio Vargas, 807, e amplia a capacidade do hospital para realização de cirurgias e outros cuidados especializados.

Além do bloco cirúrgico, a segunda fase conta com quatro consultórios médicos e uma sala de procedimentos.

Publicidade
sala cirurgia hospital da crianca e da mulher

Sala de cirurgia /Foto: David Mazzo

Hospital terá nova etapa em 2027

A primeira fase do Hospital da Criança e da Mulher foi entregue em abril de 2026, com o início das atividades do Pronto-Socorro Infantil e do Centro TEA.

A Prefeitura de Osasco prevê uma terceira etapa para o início de 2027. A próxima fase deverá incluir UTI pediátrica, centro cirúrgico, tomografia, internação hospitalar e serviços de diagnóstico avançado, além de procedimentos de média complexidade.

hospital da crianca e da mulher osasco 1

Novos leitos da unidade / Foto: David Mazzo

A implantação da unidade ocorre de forma gradual. Segundo o prefeito Gerson Pessoa, o cronograma por etapas foi adotado para permitir a ampliação da estrutura de acordo com o planejamento do município.

“Estamos implantando um hospital por etapas”, afirmou o prefeito durante a entrega. Segundo ele, a estratégia considera o planejamento e a disponibilidade de recursos para colocar a unidade em funcionamento.

Publicidade

O Hospital Municipal da Criança e da Mulher leva o nome do ex-prefeito de Osasco Celso Antônio Giglio e está voltado ao atendimento especializado de crianças e mulheres.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Hospital da Criança e da Mulher Osasco saúde

Leia Também

obra cratera cotia

Trecho da Avenida Lyons, em Cotia, é interditado para obras após abertura de cratera

 novembro azul

Osasco promove ação do Novembro Azul no Calçadão nesta sexta (13) e sábado (14)

 selecao vagas de emprego sp

Cate faz seleção com mais de 200 vagas de emprego exclusivas para a população negra dia 19