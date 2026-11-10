Hospital da Criança e da Mulher de Osasco ganha 15 leitos e quatro salas cirúrgicas

O Hospital Municipal da Criança e da Mulher Dr. Celso Antônio Giglio, em Osasco, passou a contar com uma nova estrutura de atendimento após a conclusão da segunda fase da unidade. A etapa foi entregue no último sábado (7), no Jardim Piratininga, e inclui 15 leitos de hospital-dia, quatro salas cirúrgicas, sala de recuperação pós-anestésica e cinco espaços para atendimento e procedimentos.

A nova estrutura fica na Avenida Getúlio Vargas, 807, e amplia a capacidade do hospital para realização de cirurgias e outros cuidados especializados.

Além do bloco cirúrgico, a segunda fase conta com quatro consultórios médicos e uma sala de procedimentos.

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Hospital terá nova etapa em 2027

A primeira fase do Hospital da Criança e da Mulher foi entregue em abril de 2026, com o início das atividades do Pronto-Socorro Infantil e do Centro TEA.

A Prefeitura de Osasco prevê uma terceira etapa para o início de 2027. A próxima fase deverá incluir UTI pediátrica, centro cirúrgico, tomografia, internação hospitalar e serviços de diagnóstico avançado, além de procedimentos de média complexidade.

A implantação da unidade ocorre de forma gradual. Segundo o prefeito Gerson Pessoa, o cronograma por etapas foi adotado para permitir a ampliação da estrutura de acordo com o planejamento do município.

“Estamos implantando um hospital por etapas”, afirmou o prefeito durante a entrega. Segundo ele, a estratégia considera o planejamento e a disponibilidade de recursos para colocar a unidade em funcionamento.

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O Hospital Municipal da Criança e da Mulher leva o nome do ex-prefeito de Osasco Celso Antônio Giglio e está voltado ao atendimento especializado de crianças e mulheres.