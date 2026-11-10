Cate faz seleção com mais de 200 vagas de emprego exclusivas para a população negra dia 19

A Prefeitura de São Paulo promove, no dia 19 de novembro, o Contrata SP – Consciência Negra, processo seletivo com mais de 200 vagas de emprego exclusivas para pessoas da comunidade afrodescendente. A iniciativa será realizada pelo Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) em alusão ao Dia da Consciência Negra.

As oportunidades estão distribuídas entre setores como comércio, serviços e construção civil, com diferentes funções e requisitos para os candidatos.

A seleção acontece das 9h às 16h, no Cate Central, localizado na Rua Álvares Penteado, 203, no Centro de São Paulo.

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Como participar

Para participar do processo seletivo, os interessados precisam se inscrever pelo Portal Cate até 18 de novembro.

No dia da seleção, os candidatos devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, física ou digital, e cópias do currículo.

Quem ainda não tiver currículo poderá contar com o auxílio dos atendentes do Cate para elaborar o documento.

Outras vagas de emprego

Além da ação especial do Dia da Consciência Negra, o Cate mantém milhares de vagas de emprego abertas nesta semana em diferentes regiões de São Paulo.

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As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 7 mil, de acordo com a função e os requisitos de cada vaga.