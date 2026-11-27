Incêndio de grandes proporções atinge indústria química em Itapevi nesta sexta-feira (27)
Fogo em fábrica de produtos inflamáveis na divisa com Jandira provocou sequência de explosões e coluna de fumaça preta; cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química na região de Itapevi, na divisa com Jandira, por volta das 12h desta sexta-feira (27). Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos.
As chamas provocaram uma sequência de explosões e geraram uma intensa coluna de fumaça preta, visível à distância. Imagens registradas pelo helicóptero do SBT, com o comandante Hamilton, mostram a dimensão do incêndio no que seria uma fábrica de produtos inflamáveis.
Atuação dos bombeiros e apuração
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h, após a brigada da própria empresa iniciar os primeiros atendimentos na tentativa de conter o fogo. Cinco viaturas da corporação foram deslocadas para atuar no combate às chamas.
A ocorrência seguia em andamento até a divulgação das informações iniciais. Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio, e as autoridades aguardavam novos detalhes sobre a dimensão dos danos e as circunstâncias que deram origem ao fogo.