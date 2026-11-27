Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química na região de Itapevi, na divisa com Jandira, por volta das 12h desta sexta-feira (27). Até o momento, não há informações sobre vítimas ou feridos.

As chamas provocaram uma sequência de explosões e geraram uma intensa coluna de fumaça preta, visível à distância. Imagens registradas pelo helicóptero do SBT, com o comandante Hamilton, mostram a dimensão do incêndio no que seria uma fábrica de produtos inflamáveis.

Atuação dos bombeiros e apuração

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h, após a brigada da própria empresa iniciar os primeiros atendimentos na tentativa de conter o fogo. Cinco viaturas da corporação foram deslocadas para atuar no combate às chamas.

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A ocorrência seguia em andamento até a divulgação das informações iniciais. Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio, e as autoridades aguardavam novos detalhes sobre a dimensão dos danos e as circunstâncias que deram origem ao fogo.