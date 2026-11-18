Feriado de 20 de novembro altera funcionamento dos serviços públicos em Osasco
Paço Municipal e repartições públicas não terão expediente nesta sexta-feira (20)
A Prefeitura de Osasco não terá expediente nesta sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A suspensão também vale para as demais repartições públicas municipais, conforme o Decreto nº 14.952, de 9 de dezembro de 2025.
O atendimento no Paço Municipal e nos órgãos administrativos será retomado na segunda-feira (23), a partir das 8h.
Serviços essenciais
Durante o feriado, os serviços essenciais funcionarão normalmente, incluindo a Guarda Civil Municipal (GCM), o Demutran, o SAMU e a Defesa Civil.
Na área da saúde, serão mantidos os atendimentos no Hospital Municipal Antônio Giglio, na Maternidade Amador Aguiar, no Hospital Municipal da Criança e da Mulher Dr. Celso Antonio Giglio, nos prontos-socorros municipais, nas UPAs e nos PPAs.
Os Prontos Atendimentos do Munhoz Júnior e do Novo Osasco funcionarão das 19h às 7h. Os Serviços de Acolhimento Institucional também manterão as atividades durante o feriado.