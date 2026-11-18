Uma manutenção da Sabesp no Sistema Cantareira poderá provocar alterações no abastecimento de água em cidades da Grande São Paulo a partir desta sexta-feira (20). O serviço prevê a substituição de uma válvula de 16 toneladas na Estação Elevatória Santa Inês, localizada entre Caieiras e Mairiporã.

Moradores de Osasco e Carapicuíba relataram ter recebido comunicados da companhia nesta quarta-feira sobre alterações no abastecimento.

Confira o que diz o comunicado enviado à população via WhatsApp:

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“A Sabesp realizará uma importante modernização dos equipamentos da Estação Elevatória Santa Inês, no Sistema Cantareira, para tornar o sistema de abastecimento de água mais seguro e eficiente para a população da Grande São Paulo. Para isso, será necessária uma intervenção que pode afetar o abastecimento na sua região. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento será normalizado gradualmente, em até 72 horas.”

Até o momento, porém, a Sabesp não divulgou a relação de municípios e bairros que poderão ter o fornecimento comprometido. Dessa forma, ainda não há como confirmar quais impactos a intervenção poderá causar em Osasco, Carapicuíba e nas demais cidades da região.

Manutenção no Sistema Cantareira

A operação está programada para começar ao meio-dia de sexta-feira (20), com previsão de término às 4h de sábado (21). Durante o período, será necessário interromper temporariamente o bombeamento de água para permitir a retirada da estrutura antiga e a instalação do novo equipamento.

A válvula atual tem cerca de três metros de diâmetro e está em funcionamento desde a década de 1970. Segundo a Sabesp, a substituição faz parte de um conjunto de melhorias para modernizar a estrutura e aumentar a segurança operacional do sistema.

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A intervenção mobilizará mais de 160 profissionais e equipamentos especializados. O Sistema Cantareira é responsável por cerca de 40% da água produzida para a Região Metropolitana de São Paulo e atende aproximadamente 9 milhões de pessoas.

Normalização pode levar até 72 horas

Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento de água será retomado gradualmente. A Sabesp estima que a normalização possa levar até 72 horas, dependendo das condições da rede de distribuição, da localização dos imóveis e do consumo de água.

Para reduzir os impactos, a companhia prevê ajustes no sistema integrado de abastecimento, com transferência parcial de água de outros sistemas produtores para regiões atendidas pelo Cantareira. Também poderá disponibilizar caminhões-pipa para situações emergenciais, com prioridade para hospitais, unidades de saúde e outros serviços essenciais.

A orientação aos moradores é economizar água durante o período da intervenção e priorizar atividades essenciais. Imóveis com caixas-d’água dimensionadas para garantir o consumo por pelo menos 24 horas tendem a sentir menos os efeitos da manutenção.