A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, na noite desta quarta-feira (18), um alerta de “emergência grave” para a ocorrência de chuva forte, acompanhada de raios, ventos e possibilidade de granizo em Osasco, Carapicuíba e municípios da região.

A notificação foi enviada diretamente aos celulares de moradores por volta das 18h20. A mensagem trazia uma orientação direta para quem estivesse nas áreas afetadas: “Busque abrigo.”

A recomendação é que a população permaneça em local seguro durante a passagem da tempestade e evite situações de risco.

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Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.