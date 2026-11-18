A Netflix lança em dezembro o primeiro especial de comédia cristã “Os Crentes”, produção nacional que mistura elementos de stand-up e ficção. A história acompanha um jovem casal que acaba envolvido em uma série de situações inesperadas após uma reunião de célula da igreja ser marcada para a mesma noite de um encontro romântico.

Rebeca, interpretada por Gabriela Saadi, planeja comemorar a mudança para o novo apartamento com o marido, Beto, vivido por Gil Coelho. O problema é que ele marca a primeira reunião da célula na casa dos dois e esquece de avisar a esposa.

A partir daí, os planos do casal entram em conflito com a chegada dos convidados e transformam a noite em uma sequência de situações de humor.

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Elenco de “Os Crentes”

Gravado diante de uma plateia, o especial também conta com Marco Luque, Felipe Simas, Dan Mendes, Pretha Sousa, Lara Santana e Malu Valle.

Supla e Jottapê fazem participações especiais na produção.

Segundo a plataforma, o roteiro foi desenvolvido por uma equipe formada por profissionais evangélicos, sob liderança da roteirista-chefe Vivian de Oliveira. Também participaram da criação Thiago Dantas, Paulo Leal, Douglas de Lima, Gabriela Saadi e Suellen Maia.

A direção é de Ricardo Elias, e a produção ficou a cargo da Floresta.

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Quando estreia?

“Os Crentes” chega à Netflix em 16 de dezembro.

Assista ao trailer: