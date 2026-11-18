Paulistano Barueri enfrenta o Brasília Vôlei em casa nesta quarta-feira
Confronto desta noite terá transmissão pelo sportv2
O Paulistano Barueri entra em quadra nesta quarta-feira (18) para enfrentar o Brasília Vôlei pela Superliga Feminina 2026/27. A partida está marcada para as 18h30, no CT Sportville, em Barueri.
A entrada para o jogo é gratuita. A equipe espera contar com o apoio da torcida durante a partida.
O confronto também terá transmissão pelo sportv2.
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