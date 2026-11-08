Festival do Pescado da Ceagesp oferece mais de 30 pratos em novembro

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp chega a novembro com novidades no cardápio e a manutenção de um dos pratos mais procurados pelo público. Devido ao sucesso da Lagosta Sapateira à Thermidor, a organização decidiu oferecer a iguaria todas as sextas-feiras durante o mês. Para atender à demanda, foram adquiridas mais de uma tonelada de lagostas.

A edição de 2026 segue até 20 de dezembro, com funcionamento de quinta-feira a domingo, no Espaço Gastronômico Ceagesp, na zona oeste de São Paulo.

Com mais de 30 opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, o festival funciona no sistema de valor fixo por pessoa, permitindo que os visitantes experimentem e repitam os itens do cardápio quantas vezes quiserem. Entre os destaques está a Ilha da Baiana, logo na recepção, com acarajé acompanhado de vatapá, caruru e camarão, além de casquinha de siri gratinada e caldinho de sururu.

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No salão principal, os visitantes encontram a Ilha de Caranguejos, com o crustáceo preparado ao molho tradicional, pirão e arroz de caranguejo. Outra atração é a Ilha de Ostras Frescas, onde os frutos do mar são abertos na hora e servidos com limão, sal, molho picante americano e mignonette tropical de manga. Já a Ilha Italiana oferece fettuccine com camarão preparado no queijo Grana Padano.

As opções também chegam diretamente às mesas. Entre os pratos servidos à vontade estão camarão no espeto, camarão empanado na panko e recheado com Catupiry, camarão crocante com limão, isca de peixe crocante e fish burger, hambúrguer de peixe acompanhado de molho tártaro. Um dos momentos tradicionais do festival é o desfile dos garçons com espetos de camarões assados, distribuídos aos frequentadores após a apresentação.

O valor fixo é de R$ 149,90 por pessoa, com acesso livre aos pratos do cardápio. Bebidas e sobremesas são cobradas separadamente. Crianças de até cinco anos não pagam, enquanto aquelas com idade entre seis e dez anos têm direito à metade do valor. Pessoas bariátricas recebem 20% de desconto, mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

O festival acontece no Espaço Gastronômico Ceagesp, com entrada pelo Portão 4, na Avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946, na Vila Leopoldina. Às quintas e sextas-feiras, o funcionamento é das 18h às 23h30. Aos sábados, há almoço, das 12h às 17h, e jantar, das 18h às 23h30. Aos domingos, o atendimento ocorre somente no almoço, das 12h às 17h. O local conta com estacionamento terceirizado para automóveis, enquanto o acesso para motos é pelo Portão 2.